“En esto no puede haber derecho a veto. El Ayuntamiento quiere que la renaturalización del Piles la lleven expertos del máximo nivel y corresponde al Ayuntamiento decir quienes son esos expertos, no a quien tiene un interés corporativo determinado, aunque sea legítimo”. Así contestó ayer el edil de Medio Ambiente, Aurelio Martín, al Grupo Covadonga. La entidad ha decidido formalizar por escrito la petición de que Marta González del Tánago y Diego García de Jalón, de la Universidad Politécnica de Madrid, no sean los responsables de la dirección del proyecto en el río, que saldrá a licitación en breve.

Ambos profesores firmaron un estudio sobre las necesidades del Piles. El más contundente contra el anillo navegable. “Son científicos brillantes, pero han hecho un análisis sesgado de los datos”, se les reprocha desde la directiva del Grupo Covadonga. “¿Ahora resulta que no sirven para Gijón dos expertos que han trabajado para el Ministerio y para varias comunidades autónomas de todo signo político? Una persona no es experta en función de que esté o no de acuerdo contigo, ni los curriculum van en proporción directa a que te den la razón”, concretó Martín, sorprendido y disgustado por una “polémica que no se entiende”. “El Grupo sabe que el pliego de condiciones fija, por que se lo hemos contado, hacer un proyecto teniendo en cuenta que queremos que haya piragüismo. Otra cosa es en qué sitio del río”, añadió.

El edil de Medio Ambiente tiene claro que lo que no puede incluir el pliego de condiciones para redactar el plan de renaturalización del río es el detalle de las condiciones de la práctica deportiva, como pide el Grupo. “Cuando se llegue a ese punto, la empresa adjudicataria hablará con el Patronato Deportivo y desde allí con la Federación de Piragüismo, con el Grupo y con cualquier entidad deportiva para marcar esas condiciones. Ese será el momento”, sentenció el concejal de IU.

Mientras, el edil aboga por que “los criterios medioambientales los fijen expertos medioambientales y los deportivos, los expertos en deportes; que no deberían tener mucha opinión sobre medio ambiente”. Y sugirió al Grupo evitar “polémicas públicas que no benefician a nadie”. “Hemos tenido varias reuniones, estamos dispuestos a tener más, tienen mi número personal y pueden llamarme, les hemos leído las frases sobre la práctica del piragüismo que se incluye en el pliego... no entiendo las dudas”, prosiguió.

En todo caso, de lo que no tiene dudas el concejal del equipo de gobierno es en la competencia municipal sobre el asunto. Se mire desde el prisma medioambiental o deportivo. “Quiero recordar, que parece que se olvida en el debate, que el anillo navegable es público, una instalación de propiedad municipales. Estamos en el ámbito de nuestra competencias”, subrayó.

El pliego de condiciones para la redacción del estudio y proyecto de ejecución de las obras de renaturalización del río Piles y Peñafrancia está ya en manos del personal de contratación. Solo le queda pasar por Intervención. Tras meses de debates, el Ayuntamiento ha pisado el acelerador con el objetivo de llegar a hacerse con un pellizco de ese primer paquete de 75 millones de financiación de los fondos europeos de reconstrucción, que el gobierno de España repartirá en julio entreproyectos de restauración fluvial en entornos urbanos cuya ejecución debe estar finalizada antes del 31 de diciembre de 2024.

Visita a Los Fresnos

Un punto especial donde reciclar desde cápsulas de café a pequeños electrodomésticos y un espacio donde se ofrecen al consumidora a mitad de precio productos no caducados, pero ya retirados de los lineales, fue lo que ayer se le enseñó al edil de Medio Ambiente, Aurelio Martín, en su visita al centro comercial Los Fresnos como ejemplo de sus políticas de sostenibilidad ambiental.