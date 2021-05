Madrid da el visto bueno a la venta de activos del Puerto entre El Arbeyal y Fomento

El Puerto había aprobado la desafección de esos terrenos hace casi un año. No obstante, no serán desafectados todos los que inicialmente tenía en mente el Puerto, si no que Transición Ecológica obliga a excluir de la desafección para usos portuarios sendas láminas de agua de la concesión de Armón Gijón, en concreto, la zona de botadura de la grada y las aguas interiores de la dársena de armamento del astillero gijonés, que suman 9.779,10 metros cuadrados.

La otra condición impuesta por el Ministerio es que se respeten los plazos de las actuales concesiones (que vencen respectivamente entre 2023 y 2024, salvo en el caso del parking, que vence en 2032), arrendamientos que pasarán a regirse por el derecho privado.

Armón, el Club Santa Olaya, el Tallerón y Acvil ya han manifestado al Puerto su intención de comprar esos terrenos. Como actuales concesionarios, tendrán derecho de compra preferente. Entre El Arbeyal y Naval Gijón el suelo que se va a desafectar finalmente suma 126.430,80 metros cuadrados: 13.309,50 concesionados al Santa Olaya; 36.949,20 de Armón Gijón; 76.063,10 de El Tallerón y otros 109 de la Travesía del Mar, vial que da acceso al Tallerón.

El Puerto tendrá que encargar tasaciones para la venta de todos estos activos. En el caso del parking, cuenta con una efectuada en octubre de 2020, que lo valora en 4,92 millones de euros.

Los diques que salen del Monte Coroña y de la concesión del Tallerón seguirán bajo dominio portuario, como estaba previsto.