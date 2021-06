El PP y el PSOE pactan en el Senado para reactivar la autopista del mar

Además de reseñar la posibilidad de que el proyecto cuente con fondos europeos, Blanco también anunció que Baleària, la compañía interesada en reabrir la ruta, ha accedido a una subvención comunitaria del 20% para lograr que sus barcos usen gas como combustible. También valoró positivamente el senador que los puertos de Gijón y Nantes estén trabajando en una disminución de costes. Según indicó, son cuestiones que despejan el camino para la reactivación de la autopista del mar.

Por su lado, Mercedes Fernández subrayó que, para recuperar la ruta, “necesitamos pasar de las palabras a la acción y no seguir eternizándonos en reuniones y cumbres”. Y es que, a su juicio, “el de Gijón no puede ser el único puerto sin conexiones para dar servicio a camiones hacia el norte de Europa”. Durante su intervención, la senadora destacó que “el número de horas de navegación, el tráfico de viajeros y mercancías, así como los descansos garantizados de los conductores en las horas nocturnas de la travesía conferían un gran atractivo a la autopista de mar, que sobrepasó los usuarios estimados inicialmente”. Sobre esta base, Fernández indicó que “el abandono de la naviera tres años antes de la finalización del contrato no fue ni razonable ni legal”. “Desde entonces, se suceden cumbres, reuniones de trabajo y estudios de viabilidad, pero la ruta no está operativa”, lamentó.

Mercedes Fernández también hizo hincapié en que existe una partida presupuestaria, bajo el concepto de remanentes y por valor de 1.640.000 euros, destinada específicamente a la subvención del funcionamiento de la autopista del mar entre Gijón y Nantes. “Asturias necesita ese servicio”, concluyó la senadora popular, tras destacar “la importancia de las cámaras de comercio españolas y francesas, así como de la financiación público-privada” para sacar adelante el proyecto.

Baleària, Puertos del Estado y el gobierno del Principado respaldan que se retome la autopista del mar entre Gijón y Nantes. En una reunión formal mantenida el pasado mes de marzo, las tres partes acordaron encargar un nuevo estudio de viabilidad. La naviera mantiene su interés en explotar esta ruta marítima, en un momento en el que se encuentra trabajando para abrir nuevos mercados en su cartera de negocio. Mientras, el Gobierno del Principado insiste en la importancia de un proyecto de dimensión europea.