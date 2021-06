La Junta General ha aprobado a última hora de esta mañana una proposición no de ley presentada por PP, Cs, Foro y Podemos en la que se reclama al gobierno regional que paralice el proyecto de la ITV de Granda y que busque una alternativa de consenso. Los grupos proponentes aceptaron una enmienda de IU para incluir en el texto que se abra un diálogo con los vecinos, mientras que rechazaron otra enmienda de la coalición en la que se daba ya por buena la opción de la permuta que plantea el Ayuntamiento de Gijón para llevar la instalación a Granda.

La proposición no de ley salió adelante con el voto de todos los grupos excepto el PSOE, para quien las razones en contra de la ITV son "subjetivas".

Pese al rechazo político y social, la empresa Itvasa ha emplazado ya al Ayuntamiento de Gijón a que “prosiga con el procedimiento habitual de concesión de permisos y licencias, dentro de los plazos establecidos y en las condiciones que marca la normativa”. Y es que Itvasa considera haber dado ya una “respuesta satisfactoria” a los requerimientos para subsanar la documentación remitida en primera instancia. La portavoz del gobierno municipal, Marina Pineda, reiteró que el Ayuntamiento no puede denegar la licencia a Itvasa si la empresa cuenta con todos los pronunciamientos legales y técnicos a favor. Ahora bien, precisó que ese permiso no se va a dar hasta que el Principado no envíe al Consistorio el informe que se le ha pedido sobre la posible contaminación de los terrenos adquiridos en Granda a la Cooperativa de Agricultores para instalar la estación de inspección técnica de vehículos. Pineda volvió a reclamar diálogo con los vecinos, algo a lo que parece estar dispuesto ahora el Principado. “Desde la empresa y la Consejería se va a convocar en los próximos días una reunión con los vecinos”, anunciaron los portavoces de Industria.

Itvasa insiste en “la necesidad” que tiene de poner en marcha “de forma urgente una nueva estación en la parroquia de Granda”, para, según indica la Consejería de Industria “aliviar las listas de espera en Gijón”.