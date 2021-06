La portavoz municipal de Podemos-Equo en el Ayuntamiento de Gijón, Laura Tuero, denunció hoy el empeoramiento de las condiciones laborales en el servicio de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Gijón, con una reducción en el número de horas que se contrata a algunas trabajadoras, la decisión de no recurrir a la bolsa de trabajadoras eventuales para cubrir vacaciones y el impago por la anterior adjudicataria del servicio de pluses a la plantilla.

El servicio de ayuda a domicilio lo prestan actualmente tres empresas, cada una en una zona distinta de Gijón. La portavoz de la formación morada y verde explica que el equipo de gobierno local les había dicho en septiembre que con las nuevas condiciones en las que se había licitado servicio, se podrían contratar a 50 nuevas trabajadoras a jornada completa en 2021 y a 60 en 2022.

“Lo que nos estamos encontrando ahora no es que sólo no se hayan contratado a esas 50 personas en 2021, si no que nos llega que hay pretensiones de bajada de horas semanales en alguna de las tres zonas”, algo de lo que el gobierno local indicó ayer a Podemos-Equo que no era consciente, según indicó Tuero tras la reunión de la Comisión Municipal de Derechos y Bienestar Social. “En alguna de las zonas se está pidiendo a trabajadoras con contratos de 30 horas que se bajen a 20”, explicó la edil, para quien “las condiciones laborales de un sector precarizado parece que podrían ir a peor desde que están estas tres empresas”.

A esto se suma que las tres empresas prestatarias del servicio no van a llamar este año a ninguna de las 40 trabajadoras eventuales, incluidas en una bolsa subrogada de para dar las vacaciones todos los años, entre junio y septiembre. Tuero calificó esta situación de “muy preocupante”, toda vez que las empresas “parece ser que están tirando de las bolsas de horas, que son para utilizar en situaciones excepcionales”, calificación que no se puede dar a las vacaciones de las trabajadoras.

A esta situación se suma los impagos de pluses a la plantilla por parte de la anterior prestataria del servicio a domicilio en todo Gijón, Aralia. La portavoz municipal de Podemos-Equo señaló que once trabajadoras que han denunciado en los juzgados de lo social que todavía les deben las pagas de calidad y los pluses por trabajo en domingos y en festivos, que suman unos 10.000 euros, a lo que se añade que la totalidad de la plantilla, unas 200 trabajadoras, Aralia tampoco les abonó la paga de calidad entre el 1 de enero y el 16 de mayo, que se paga en función de la ausencia de quejas o resolución favorable de las mismas.

El abono de esta paga requiere un informe previo de quejas estimadas y no estimadas, que ya lo envió la Fundación Municipal de Servicios Sociales hace dos semanas a Aralia.

El gobierno local señaló ayer en la comisión, a preguntas de la portavoz de Podemos, que no ha devuelto aún los 466.000 euros de fianza depositada por Aralia en la Fundación Municipal de Servicios Sociales, dinero del que previsiblemente se detraerá la cuantía correspondiente para hacer frente a la deuda con las trabajadoras.

Tuero resaltó que “las mujeres que están trabajando en el Servicio de Ayuda a Domicilio y las que están trabajando en muchos servicios de cuidados, tienen peores condiciones laborales. No lo decimos nosotros, lo dicen todos los datos y estadísticas”.