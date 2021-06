Un documento de más de 250 páginas donde se radiografía la movilidad de Gijón, de cara al futuro plan de Movilidad Sostenible. Eso es la diagnosis del Plan de Movilidad Sostenible, que acaba de presentar el concejal de Movilidad, Aurelio Martín, en el salón de recepciones del Ayuntamiento. La previsión es que el nuevo Plan de Movilidad esté listo antes de finales de este año y viene a sustituir el anterior documento, que no llegó a ser aprobado, el Plan Integral de Movilidad Sostenible y Segura (PIMSS), por la falta de un estudio de evaluación ambiental. Lo que esta mañana se ha presentado es el estudio diagnóstico de ese nuevo plan. Se trata, como insistió el edil de Movilidad, de "un documento no cerrado". "Aún no estamos hablando de propuestas", destacó Martín.

Este primer documento analiza utilizando el método DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) todos los aspectos que influyen en la movilidad de la ciudad desde datos generales, al uso de la bicicleta, las plazas de aparcamiento disponibles, la tipología de los desplazamientos etcétera). Así, el estudio ofrece ya unos primeros datos que son reveladores en cuanto a la movilidad global. Se estipula que Gijón tiene como debilidad su elevado uso del coche, con un 46 por ciento de uso. Unos datos superiores a los de otras ciudades como Madrid, Barcelona o Sevilla. La mayor parte de estos usos, es decir, el 71 por ciento se debe a desplazamientos laborales. En cuanto a las amenazas, el 61 por ciento de los viajes en coche son con las poblaciones exteriores o entre los barrios urbanos y la periferia. Mientras, el texto señala como fortaleza en este aspecto que el 65 por ciento de los desplazamientos que se realiza en los barrios urbanos son bien a pie o en bici. Y que el 74 por ciento de los desplazamientos que se realizan son de menos de 5 kilómetros.

Esta tarde, en el centro municipal de El Coto, se presentará este documento ante el Foro de la Movilidad. Además, está prevista la convocatoria de los Consejos de Distrito para explicar los pormenores de esta investigación a todos los vecinos. El documento admitirá aportaciones ciudadanas a través de la web municipal. A lo largo de las próximas semanas, el área de Movilidad seguirá dando pasos. El siguiente es la elaboración del borrador del plan, que se hará a lo largo del verano, tal y como apuntó Aurelio Martín. Después vendrá una fase de participación ciudadana y a continuación se dará una versión inicial del plan, que deberá salir a información pública antes de su aprobación definitiva.