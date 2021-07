La feria va por edades: estas son las principales atracciones de la "Semanona"

Desde un inocente hinchable de “Bob Esponja” hasta el vertiginoso gigante de metal que es “Adrenaline”, las 37 atracciones que los feriantes han instalado en Naval Gijón para “La Semanona” han dividido la diversión por edades. Según el usuario va avanzando por el recinto, la complejidad de los artilugios también aumenta, permitiendo así a las familias intuir hasta dónde pueden llevar a sus hijos sin que pasen miedo. “Está bien que haya cosas para los más pequeños”, agradeció ayer Alberto Coro mientras vigilaba a sus dos hijos, Emma y Leo, de 3 y 5 años.

Para menores de esta edad está dedicada la zona más próxima a la entrada. Abundan los castillos hinchables, el llamado “Tren de la bruja” y el carrusel, uno de los grandes atractivos y en el que el pequeño Leo tenía puestos los ojos, porque uno de las estructuras era un camión.

Unos pocos metros más allá, empiezan a aparecer atracciones que imponen algo más de respeto, destinadas a niños de entre 8 y 10 años que, casi siempre, van acompañados de sus padres. En este tramo de la feria, por ejemplo, hay pequeñas montañas rusas como el “Dragón vacilón”, que fue ayer la primera parada de la tarde para Vanessa García y su hija, Teba Blanco, que tiene 8 años. “Ahora tengo ganas de montar en la atracción de ‘Súper Mario’”, comentó, ilusionada.

Blanco, sin embargo, explicó que no se subiría a “El Saltamontes” por miedo, y no es la única. En las colas para esta atracción la media de edad sube notablemente. Ayer estaba Gustavo Fernández, de 15 años, que reconocía que él se iba a montar “donde se montasen sus amigos”, sin preferencias. Las adolescentes Yaiza Cañón y Ainhoa Villa, ambas de 17 años, apuntaron al unísono tras bajarse también de “El Saltamontes” que la feria “está muy bien, pensada para todos los públicos”, y difirieron sobre cuáles les daba más miedo. Para Cañón es “Speed” –un péndulo de metal que pone a los usuarios boca abajo–, y para Villa es “Adrenaline”, otro péndulo giratorio, pero más rápido.

Estas últimas atracciones también llaman la atención de los adultos. En la cola de “Adrenaline” se encontraba ayer, impaciente por montar mientras su familia le esperaba, Aguilezo Edwin, colombiano de 40 años . “Ninguna atracción que me da miedo o respeto, me montaría en todas”, razonó, aunque añadió que “obviamente”, el tema de los hinchables no le acababa de interesar. En la variedad está el gusto.