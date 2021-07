El jurado de la "Semana negra" ya ha hecho públicos los galardonados de la edición de este año, donde la presencialidad ha vuelto a tener protagonismo. En la categoría a la mejor novela negra escrita en lengua castellana en 2020, el premio Dashiell Hammett, la ganadora ha sido "Catedrales" de la autora argentina Claudia Piñeiro. El jurado ha considerado que "se trata de una novela negra no canónica en la que, de forma coral, cada personaje aporta su versión a la construcción de la historia".

El libro "Aquí no hemos venido a estudiar", de Enric Juliana, se ha alzado con el premio Rodolfo Walsh a la mejor obra de no ficción de género negro, tras un debate intenso en el jurado en el que incluso se llegó a valorar la posibilidad de un ex aequo con otra de las obras presentadas. El premio Espartaco a la mejor novela histórica ha sido para "El cocinero y la ostra", de la escritora Lucía Núñez, y el premio Celsius a la mejor obra de ciencia ficción y fantasía ha sido para Ana Llurba y su libro "Constelaciones Familiares".

Finalmente, el premio memorial Silverio Cañada a la mejor primera novela de género negro ha sido otorgado a la obra "Arena", del autor Miguel Ángel Oeste. El jurado ha valorado para la concesión del premio "la atmósfera de novela negra heredera del realismo sucio y la novela de iniciación de los ochenta, que te revuelve y te golpea en su lectura".