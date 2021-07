“Es un trabajo de un plan de empleo que se está probando y que parece que a la gente le gusta, que va a sentarse allí. Probaremos también en Poniente y veremos que tal funcionaba. No se qué problema tiene, sinceramente”. Así explicaba ayer la Alcaldesa, al tiempo que salía al paso de los comentarios negativos que ha recibido, la historia de las piezas de mobiliario que se han colocado en el ya de por si polémico “cascayu” del Muro para generar un área de estancia. Una zona de “chill out” en una experiencia piloto de humanización de espacios peatonalizados.

Ana González hacía esta reflexión en un acto en el Museo del Ferrocarril casi al mismo tiempo que, en comisión, el concejal Olmo Ron, responsable de Obras Públicas y Mantenimiento, daba explicaciones del proyecto a preguntas de Foro. Al espacio para sentarse en el Muro con piezas de madera de pino seguirá otro similar en el paseo de Poniente complementado en este caso con mesas como las de merendero. De hecho, la idea inicial era colocar este tipo de mobiliario en las tres playas urbanas de Gijón aunque el hecho de que en el Arbeyal ya haya un lugar con mesas y bancos hizo que el operativo se centrar en el Muro y Poniente.

Ron dejó claro que se trata de una experiencia abierta a todo tipo de cambios y pensada especialmente para el verano. Si cuaja no habría problema en prolongar su estancia hasta el otoño pero la intención municipal es tener meses y sillas retiradas en invierno.

Para Pelayo Barcia, edil de Foro, las estructuras son “del mismo dudoso gusto estético que el resto de actuaciones llevadas a cabo por este gobierno en el Muro” y el mobiliario “un nuevo ataque a uno de los símbolos de Gijón, mientras se desconoce su proyecto de reforma”. Barcia ironizó sobre la reconversión de las playas urbanas en merenderos”.

La rehabilitación de La Fontica, la fuente pública más antigua que se conserva en el casco urbano de Gijón, está a un paso de convertirse en realidad tras años de espera. El proyecto de obra está diseñado, el presupuesto establecido para la licitación es de 74.000 euros y la actuación cuanta ya con la aprobación del Principado. Ahora mismo al Ayuntamiento solo le queda conseguir el visto bueno de Costas, algo para que no hay fecha determinada pero se espera no tarde mucho. Esas autorizaciones son preceptivas al estar la fuente en el flanco este del Cerro de Santa Catalina, en un espacio singular del ya por si protegido barrio de Cimadevilla. Todas estas explicaciones se ofrecieron ayer desde el gobierno en la comisión de Participación en respuesta a una pregunta de Ana Isabel Menéndez, concejala de Ciudadanos. La formación naranja lleva años demandando un plan de acondicionamiento de esa fuente y su entorno cuyo deterioro no ha parado de avanzar. De hecho en 2017 hubo un compromiso de arreglo que no se ejecutó.