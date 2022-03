El proyecto “deja el deporte de lado absolutamente”, reprocha el Grupo Covadonga

“No podemos estar de acuerdo con esta propuesta, porque deja el deporte absolutamente de lado. Con este planteamiento, lamentablemente, al Grupo lo tendrán enfrente”. El presidente del Real Grupo de Cultura Covadonga, Antonio Corripio, reaccionó así al proyecto municipal para renaturalizar el Piles, que elimina el anillo navegable.

El proyecto incluye pantalanes para piraguas junto a El Molinón, considerando que se puede palear en el río con marea alta. A este respecto, Corripio sostiene que “es una posibilidad que hace impracticable la práctica del piragüismo y si se llevara a cabo, al no poder garantizar una lámina estable de agua, se convierte en una práctica insegura y peligrosa”, afeando además que hayan escogido para el pantalán “una de las zonas de mayor contaminación”.

El presidente del Grupo, que echa en falta cálculos técnicos en el proyecto presentado, cuestiona que hablen “de ensanchar el río cuando apenas lleva agua”, lo que harán pensando en crecidas, cree. Añade que el proyecto que presentó el Grupo combinaba la permanencia del anillo navegable “y ensanchar el cauce en la parte superior”.

Después de tres años con el anillo navegable cerrado, Corripio señaló que en el Grupo están “decepcionados” con el proyecto del Ayuntamiento cuando “el origen de la contaminación del río es otro” distinto al anillo navegable.

Al presidente del Grupo también le “sorprende muchísimo la cuantía del proyecto en relación con la obra que proponen” y pregunta si se ha tenido en cuenta el coste anual de mantenimiento.

También opinó ayer el portavoz municipal de Foro, Jesús Martínez Salvador, quien indicó que “parece increíble que un proyecto consistente básicamente en revegetar varias zonas y que no garantiza el uso deportivo del río pueda consumir tantos recursos. Somos muy escépticos, al haberse redactado de espaldas a la ciudad y al anunciarse cuando aún no se tiene ni un euro garantizado ni de Europa ni del Estado. Además, de tener éxito el recurso judicial del Grupo Covadonga, las obras podrían paralizarse y el Ayuntamiento correría el riesgo de tener que devolver el dinero a Europa y verse obligado a pagar un nuevo anillo navegable. Cuando las cosas se hacen no solo a espaldas, sino contra ciertos colectivos, existe el riesgo de que ocurran estas cosas”.