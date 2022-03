El arte de unir el verso con la imagen

“La fotografía es otra forma de hacer poesía del mundo”. La reflexión inicial de Ros Boisier, integrante de la editorial Muga junto a Leo Simoes, recibe rápidamente la aprobación de Laura C. Vela y Suso Mourelo, los autores de “Siempre van solos, los bichos”, un relato híbrido sobre lo diminuto, lo raro y lo que está a punto de desaparecer, inspirado en el pueblo minero andaluz de El Centenillo. Ese arte de unir y fusionar el verso con la imagen, con los textos de Mourelo y las fotografías de Vela, fue analizado ayer en el festival Poex, focalizado en el resultado de este trabajo que los cuatro ponentes consideraron como “un pequeño tesoro para conservar esas historias ocultas”.

Durante tres años, entre 2018 y 2021, Laura C. Vela y Suso Mourelo desarrollaron esta obra en la que, entre árboles, objetos abandonados, gentes del pueblo o personas marginales como Vicente y la “Damita” que amaba a los insectos entonan una canción de ritmos y aromas. “Es interesante la mirada de alguien de fuera como Suso en este relato, no solo por narrar algo a través de la imagen y la palabra, sino porque somos dos generaciones y dos géneros distintos de los que surgió un diálogo interesante”, relata Laura C. Vela. “Fue un proceso lento, de tres años, pero bastante bonito, veníamos de dos mundos diferentes, pero cada uno tenía su propio tesoro, y ha salido un resultado interesante”, detalla Suso Mourelo. “Descubrir cómo cantaban los pájaros, la vida de los escarabajos o los restos de los pozos de un viejo poblado minero era muy inspirador”, añade. “Para la fotografía lo invisible es algo imposible, por eso buscamos símbolos o cosas que hablasen de todas esas ausencias en el pueblo. Se transmite mucha energía en la obra”, recalca Laura C. Vela sobre este trabajo.

La jornada de ayer en el Poex se completó con la presencia de Karmelo C. Iribarren, que presentó su nuevo poemario , “El Escenario”, en el que el reflejo de lo que vivió el autor durante la pandemia se aprecia entre los versos. Estuvo acompañado de Enrique López, en su primera toma de contacto en Gijón, ya que hoy tendrá un encuentro con el público en la Biblioteca de La Arena a las 17.00 horas.

El festival gijonés dedicado a la poesía continúa hoy con momentos interesantes, como la presencia de Ana Romaní, Premio Nacional de Periodismo Cultural en 2018 y de la Crítica Poesía en Lengua Gallego 2020, que a las 18.30 horas en el Antiguo Instituto participará en una lectura poética junto a Ana Luisa Amaral, Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. Y para el cierre, a las 20.30 horas, la música y la poesía se fusionan en “Paisaje adentro”, con Roger Wolfe y Alfonso Lantero, con el acompañamiento musical de Román Fernández.