“Defenderemos la Casa Sindical con protestas como las de Naval Gijón”

Ignacio Fuster fue reelegido el 3 de abril con un 67,47% de votos como secretario general de la Corriente Sindical de Izquierda (CSI), en un congreso en el que por primera vez hubo dos candidaturas.

–¿Significa que ha tenido contestación interna?

–Eso habla bien de la organización. Todo lo que sea debatir, en la Corriente nos gusta. La candidatura de la compañera y abogada Marta Rodil presentó propuestas de mejoras. Parte las comparto. Hay que sumar, escuchar todas las voces internas y tirar para adelante.

–¿Cómo está el asunto de la Casa Sindical?

–El anteproyecto de 4,3 millones para arreglarla se paralizó. Ahora nos quieren sacar de aquí, quieren hacer una permuta. Me reuní con la Alcaldesa de Gijón y me dijo que preguntara al Ministerio de Trabajo, que fue quien había sugerido la permuta. Tuvimos una reunión por videoconferencia con la Oficial Mayor. Nos dijo es que el Ministerio no iba a invertir ni un duro y que la mejor solución era que nos marcháramos a un nuevo edificio.

–¿Les pueden echar?

–Si hay un cesionario que dice que se quiere quedarse, no nos puede echar. Yo no puedo hablar por CGT y por CNT, pero la Corriente Sindical de Izquierda no vamos a marchar, y también le dije que, si querían un Naval Gijón en el 2022, que lo iban a tener; que íbamos a defender la Casa Sindical. A partir de ahí, llevamos un mes sin noticias del Ministerio.

–¿A qué se refiere con si quería un Naval Gijón?

–Que la vamos a defender. Aquí en Gijón todos entendemos el conflicto de Naval Gijón y cómo se defendieron los puestos de trabajo.

–¿Movilizaciones?

–Efectivamente.

–¿Pero con barricadas?

–Nosotros planteamos absolutamente todo por defender este edificio y así se lo hice ver también en la reunión que tuve con la Alcaldesa. A partir de ahí, serán ellos.

–¿Cuáles son las principales preocupaciones del sindicato por la situación laboral actual?

–Aprovechando la pandemia se están haciendo muchos concursos de acreedores, y van cayendo todas las empresas. Una de las cosas que tenemos por delante esta ejecutiva es que tenemos que preparar a los abogados para los juzgados de lo mercantil, porque los teníamos casi todos preparados para temas laborales o penales, pero el mercantil era algo que no era tan frecuente, que podía darse en alguna empresa, pero ahora es una cascada.

–¿Algo más?

–Tenemos un gobierno supuestamente progresista que nos dijo que iba a derogar la reforma laboral y lo único que hizo fue un blanqueamiento de la reforma de Rajoy, con lo cual, ahora los empresarios tienen vía libre para todo, el despido es muy barato, siguen con los concursos. La reforma pactada por Gobierno, sindicatos mayoritarios y patronal es una auténtica vergüenza.

–En un concurso los trabajadores suelen salir peor parados que en un ERE convencional.

–Antes, cuando entrabas en un concurso, podías presentar un contrainforme, la Inspección de Trabajo jugaba un papel que podía llevar a parar un ERE. Ahora tiene que ser un juez, que es rarísimo que lo haga. En el concurso de Vauste, por ejemplo, solicitamos al juez que pidiera a Inspección de Trabajo, pero no quiso pedirlo porque se contaba con un acuerdo de la mayoría del comité de empresa.

–Hay voces en Podemos en contra de enviar armas a Ucrania. ¿Está de acuerdo?

–Creemos que no puede solucionarse una guerra mandando más armas.

–¿Qué me dice de la contaminación del subsuelo de Vauste?

–La CSI lo denunciamos al Seprona por el caso omiso de las administraciones a nuestros avisos sobre este tema. La contaminación se lleva produciendo desde hace más de 40 años, estamos hablando de salud. La ley de protección al medio ambiente, marca como responsables a las empresas que produjeron los vertidos durante los últimos 25 años, por tanto, Vauste, Quantum y Tenneco. Además de significar la posibilidad de una venta fraudulenta de Tenneco a Quantum de la planta de Gijón, al ocultar en la venta estos hechos y ser por tanto un vicio oculto, con las consecuencias que laboralmente pudiera tener para los trabajadores despedidos. Es importante señalar los graves perjuicios para los habitantes de Gijón y sobre todo para los trabajadores de la planta, y el riesgo futuro en su salud.