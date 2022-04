La Plataforma contra la Contaminación de Gijón va a solicitar al Ayuntamiento que incluya los contaminantes detectados en el subsuelo de Vauste, tal y como desveló LA NUEVA ESPAÑA, en los análisis que la EMA efectúa del agua que distribuye en Gijón, un 8% del cual se capta en un acuífero en riesgo de contaminación por las filtraciones hasta la capa freática de hidrocarburos, compuestos organoclorados y otros elementos químicos contaminantes hallados bajo el subsuelo de la antigua fábrica de amortiguadores de Tenneco en el Alto de Pumarín. La empresa está en proceso de liquidación tras haber entrado en concurso de acreedores. La Confederación Hidrográfica del Cantábrico ha emitido un informe advirtiendo el riesgo potencial de contaminación del acuífero “Villaviciosa”, por las altas concentraciones de algunos contaminantes hallados bajo el suelo de Vauste.

Algunos de estos elementos químicos no están incluidos en los análisis que efectúa la EMA y que se tengan en cuenta es la petición de la Plataforma, parte de cuyos miembros ayer celebraron una reunión en la sede de la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAV). “Hay un descontrol absoluto sobre contaminantes que pueden estar sobre el agua, pero como no se analizan, no sabemos cuál es el alcance del problema. Si la disculpa es que están así todas las empresas, es poco tranquilizador. Estamos preparando una linea de preguntas al Ayuntamiento sobre los análisis de que disponga, las distintas fuentes y captaciones y teniendo en cuenta los distintos contaminantes, que hasta ahora no se analizan”, señaló Paco Ramos tras la reunión.

En el encuentro también se mostró la inquietud por la falta de información aportada por el Principado respecto a los niveles de emisión de los sínter de Arcelor tras la avería en el filtro de mangas del sínter A, el lunes de la semana pasada. La Plataforma hace tiempo que viene solicitando información al Principado sobre las emisiones diarias de los sínter para cerciorarse de que se está cumpliendo la normativa, algo que ahora consideran aún más necesario. “Pedimos información, pero nadie nos ha contestado, no sabemos qué está pasando con el funcionamiento del sínter”, añadió.

La Plataforma también está pendiente de la resolución de activación de la regasificadora de El Musel, a lo que se oponen. Hoy Ecologistas en Acción organiza un coloquio sobre la regasificadora, a las 19.00 horas en el salón de actos Ateneo de La Calzada, que se prolongará durante dos horas.