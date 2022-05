El LEV Festival pone el broche final con un guiño a la música asturiana: “Nos da visibilidad”

Aunque el tiempo no acompañó como el sábado, en el que el sol y el calor hicieron que el Muséu del Pueblu d’Asturies tuviese casi el mismo ambiente que un festival de verano, ayer, en el cierre del LEV Festival, las propuestas presentadas por las formaciones asturianas hicieron vibrar al público que se ha sumergido entre todos los proyectos que han dado vida a una nueva edición del laboratorio de electrónica visual.

Uge Pañeda, bajo el seudónimo de “Okkre”, presentó su último trabajo, titulado “Noisea”. “Este festival tiene mucha relevancia tanto para la gente de Asturias como para la de fuera. Nos da visibilidad”, destacó Pañeda, que guarda un cariño especial por el LEV Festival. “Para los que hemos crecido profesionalmente a la vez que el festival sentimos siempre algo especial por él”, añade, para destacar también la importancia de que la cultura se recupere: “De cualquier crisis siempre salimos más tocados. Con otros compañeros que he podido charlar están con la misma incertidumbre, pero contentos de que esto empiece a funcionar, porque estamos todos un poco perdidos, y eso afecta también a la energía creativa”.

Sobre su último trabajo, “Okkre” lo describe de la siguiente manera. “Es una pieza inspirada en el efecto terapéutico que se genera con el ruido del mar en los habitantes de ciudades con playas urbanas”. Y añade la importancia de “las grabaciones de campo, hechas en Gijón, que tienen un peso fundamental”.

Por su parte, Dani Donkeboy, que junto a Kanae presentó “Death Folk 80”, detalla sobre su música: “Vengo de algo más tradicional, como la música de guitarras, y mi compañero de electrónica. Es música experimental, con ritmo, con guitarras y muchas capas, y un toque muy hiptónico.”.

No solo la música asturiana fue protagonista en el cierre. El teatro de La Laboral, el Jovellanos y Laboral de Centro de Arte acogieron artistas de primer nivel, con algunas citas multitudinarias y muy esperadas. Como el paso de “Squarepusher”, volviendo a su sonido característico. O la performance “The end of the world”.