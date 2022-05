La obra de la escuelina de la calle Cabrales, sin fecha para su final

Las obras para finalizar la escuela infantil de Eusebio Miranda, la de la calle Cabrales, no tienen oficialmente fecha de finalización. Los trabajos que arrancaron a finales de octubre del 2020 y que tenían un plazo de ejecución de 20 meses deberían terminar este mes de junio. Si bien, la escasez de materiales como la madera, sumado a los retrasos que, tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, se produjeron durante la huelga de transporte hacen muy complicado que se pueda llegar a tiempo. De hecho, no se han ofertado de momento las plazas de matriculación para el curso que viene.

Eso no quiere decir, no obstante, que no vayan a entrar en funcionamiento de cara al curso 2022-2023. De hecho, en la comisión de Servicios y Derechos Sociales la concejala de Educación, Natalia González, se lo aseguró a Podemos-Equo. “Nos aseguró es que se abrirá un proceso específico para solicitar plazas una vez que estén finalizados los trabajos”, explicó la portavoz, Laura Tuero. Eso quiere decir que el curso podría empezar más tarde de septiembre. Hay que recordar que equipamiento prestará servicios a niños de cero a tres años, pequeños que no siguen un calendario lectivo como, por ejemplo, el de los colegios o los institutos. “Pedimos que se dé la suficiente publicidad a este proceso, porque nos consta que hay familias que han tenido que llevar a sus hijos a otras escuelas”, remarcó Laura Tuero en referencia a la escasez equipamientos en el Centro.

Tuero también preguntó por la licitación del material y el equipamiento de la escuela de educación infantil, que ya está adjudicado. “También preguntamos si cuando se abriera la solicitud de matrícula familias que son del centro y que se encontraran en estas circunstancias y se quisieran cambiar podrían hacerlo. La respuesta es que la idea es que sí se pueda hacer”, remarcó Tuero en referencia a un complejo que se antoja clave en el esquema educativo gijonés. Hay que recordar que los trabajos para remodelar el antiguo colegio Cabrales comenzaron a finales del 2020 tras siete años de dimes y diretes. La adecuación del edificio servirá para construir, entre otras cosas, un pabellón y una cubierta ajardinada. Fueron adjudicados a la UTE integrada por Arposa y Geoxa General Construcciones por casi tres millones de euros. A pesar de los retrasos, esta firma aún no ha solicitad oficialmente un aplazamiento.

Soccer World

En la comisión, además, se trataron otros temas. Podemos preguntó por el futuro del Soccer World de Perchera. La respuesta del edill de Deportes, José Ramón Tuero, es que los pliegos del proyecto estarían para septiembre. También que se han interesado por la instalación cinco empresas nacionales e internacionales y dos locales. La concejala del PP Ángeles Fernández-Ahúja preguntó a su vez por la candidatura de Gijón para ser Capital Europea de la Cultura, que avanzará tras el verano. “Hay que ponerse manos a la obra. La competencia es elevada”, zanjó la edil popular.