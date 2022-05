Recelo vecinal a abrir el Muro solo con el giro de Menéndez Pelayo: “Será el caos”

Apoya las manos sobre el volante Joel Menéndez mientras escucha el ruido de los cláxones de los coches detrás y delante de él. El conductor clava los ojos en el parabrisas delantero y lo que ve es una fila de coches que llegan hasta la rotonda de la avenida de Castilla. Levanta la mirada al espejo retrovisor y ve más coches parados en una hilera que llega hasta el cruce con la calle La Playa. Joel Menéndez estaba ayer en el paseo del Muro, al pie del giro hacia Menéndez Pelayo. Baja la ventanilla y suspira. Dice que lleva casi cinco minutos sin moverse del sitio. “Y esto puede ir a peor. Puede organizarse un verdadero caos circulatorio”, vaticina.

Andaban los coches al tran tran ayer en la calle Menéndez Pelayo por varias obras que se están realizando en el barrio de La Arena, pero no se refería Joel Menéndez a este atasco sino a los que cree puede haber una vez se recupere el tráfico rodado en ambas direcciones en el paseo del Muro. El informe municipal para eliminar el “cascayu”, desvelado por LA NUEVA ESPAÑA, solo recoge de forma expresa recuperar los giros a la izquierda, es decir, hacia el Náutico, únicamente en Menéndez Pelayo. El documento deja en el aire otros puntos conflictivos como la salida al paseo por Aquilino Hurlé y las entradas por Ezcurdia y Eladio Carreño, que entrarían en conflicto con el nuevo carril bici.

Todo esto deja un poso de preocupación en vecinos y comerciantes de Menéndez Pelayo. La propuesta es, como poco, impopular para ellos. “Se va a generar un caos circulatorio y más en verano”, afirman muchos residentes, que ya denuncian que en horas puntas la vía soporta una cantidad considerable de coches. Lo cuenta, por ejemplo, Laura Velasco, trabajadora de una frutería de esta vía. “Todo el mundo va a venir a girar por este punto. Se debería recuperar la normalidad, como estaba antes”, afirma.

Pablo Terceño regenta un quiosco muy cerca de esta frutería. Es un negocio familiar porque antes que él estuvo su padre al frente. “Si esto queda como dicen va a ser un verdadero desastre, porque solo va a haber una calle para desahogar”, comenta. “Se debería optar por una vía intermedia. Al final en el paseo del Muro, si se organiza bien, cabe todo. Terceño vaticina problemas con las líneas de autobús, que ya ayer demostraron que tenían problemas a la hora de torcer hacia la derecha, hacia la rotonda de la avenida de Castilla. “No van a tener el suficiente sitio para girar”, señala el quiosquero.

Tampoco le hace ninguna gracia la propuesta a Carlos Pire, que tiene 69 años, es vecino de Menéndez Pelayo desde hace 40 años y es el dueño de un local donde hay asentada una correduría de seguros que gestiona su yerno. “Mantener solo una salida hacia el paseo del Muro va a ser que esta zona sea un caos. Y esta zona ya sufre bastante tráfico. ¿Las otras calles que pasan, que son de segunda?”, se cuestiona este residente. “Es increíble, los pobres no dan una”, apostilla en referencia a la alcaldesa, Ana González, y al concejal de Movilidad, Aurelio Martín. “Van a montar un caos circulatorio y más ahora que va a venir el aluvión de los turistas en verano”, añade.

La propuesta tampoco gusta en las calles vecinas. Javier Hernández tiene 65 años y lleva varios trabajando en una tienda de productos asturianos en Emilio Tuya. “Me cuesta creer que vaya a estar peor que como está ahora. Pero el hecho de que Menéndez Pelayo vaya a soportar más tráfico no nos va a repercutir a la hora de tener más ventas, solo habrá más ruido”, teme. Carlos Fra Vigo trabaja como portero en ocho portales repartidos por las calles Ezcurdia, Menéndez Pelayo y Emilio Tuya. “Van a organizar un colapso de tráfico ahora que viene el calor. No sé cómo deberían de dejarlo, pero algo tendrán que hacer para solucionarlo”, remarca. Andrés Cabranes, otro vecino de la zona, tampoco está a favor. “No solo afectará a esta calle, también habrá problemas en otras zonas como la rotonda de la avenida de Castilla”, sentencia sobre una solución para recuperar el tráfico donde ahora está el “cascayu” que no gusta en la calle Menéndez Pelayo.