La naviera Baleària «sigue teniendo interés por estar en nuestra autopista del mar, porque haya autopista del mar en Gijón», según aseguró esta mañana la alcaldesa de la ciudad, Ana González, en la jornada «Vetas de Emprendimiento en la Economía Azul», organizada por la Cámara de Comercio de Gijón en el recinto ferial Luis Adaro. «El barco parece que ya están prácticamente terminados los ajustes que había que hacer, que exigía la Unión Europea para ser medioambientalmente sostenible y esperemos que ahora, con las reuniones que se han vuelto a iniciar, podamos remata la faena», confía la mandataria municipal.

Ana González recordó que el impacto «brutal» de la pandemia del coronavirus en el transporte marítimo de personas afectó entre otras a la naviera que evalúa la posibilidad de reabrir la conexión marítima entre los puertos de El Musel y Montoir de Bretagne (Nantes-Saint Nazaire), cuestión que Baleària está negociando con el Principado y con el Ministerio de Transportes, en unas conversaciones en las que las expectativas económicas de la linea serán claves.

«Se había creado un grupo de trabajo donde estaba el Principado, el Ministerio, la empresa y parece que se ha retomado, ahora que estamos saliendo del Covid, y parece que va por buen camino y esperemos que pronto cierren todas las negociaciones, porque había que revisar toda la viabilidad, porque los cálculos de viabilidad que se habían hecho no tienen nada que ver con la situación actual. Entonces, hubo que reiniciar de alguna manera el trabajo, ese trabajo se ha reiniciado», señaló la Alcaldesa.

Se trata de unas negociaciones en las que no participa el Ayuntamiento, que no tiene competencias en la materia, destacó la Alcaldesa: «lo seguimos con atención. El Consejero me comenta cómo van los avances, pero no, porque además creo que no es del todo adecuado que confundamos entre quién tiene competencias y quien tiene sólo ganas», indicó.

Ana González señaló respecto al problema de asegurar la viabilidad de la linea en su lanzamiento «pues habrá que hacer una inyección económica. No hay que pensar a lo corto, si no a medio y largo plazo y seguramente para reiniciarla sea necesario ese impulso económico, esa inyección económica».

En cuanto a la jornada que inauguró en la Feria de Muestras sobre economía azul, Ana González apuntó algunas actividades ligadas a la misma que ya tienen presencia importante en Gijón, como la portuaria o la pesca, entre otras, «pero es verdad que tenemos margen, sobre todo con todo lo que tiene que ver con energías renovables, por ejemplo. Incluso con un mayor desarrollo de los astilleros. No me refiero tanto a que hagan más barcos, como a la evolución de la propia tecnología de los astilleros. Es decir, hay margen de mejora. También mucho con todo lo que tiene que ver con plantaciones marinas y el cultivo de diferentes especies».

Ana González destacó el papel relevante que juegan en el desarrollo de la economía azul la formación como la que imparten la Escuela de Marina y la Cátedra de economía azul de la Universidad, o el Centro Integrado de FP del Mar. Además, a nivel municipal,Impulsa ha creado una sección de economía azul, apuntó.