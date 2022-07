El presidente del PP de Gijón, Pablo González, aseguró ayer que en Gijón «estamos a la cola en la recuperación de gasto y estamos a la cola en recuperación de pernoctaciones, de noches de hotel», considerando que el gobierno local no toma las medidas necesarias para revertir esa situación. En especial, el PP echó en falta la programación de eventos como conciertos para el mes de agosto y propuso medidas para potenciar el turismo en ese mes como que la Semana Grande pase a durar diez días y que se celebren varias noches de fuegos artificiales. Además, también plantea bajar el IBI a los alojamientos turísticos, para que en sus precios compensen la inflación.

En cuanto a la extensión de la Semana Grande, apuntó que la idea es que coja dos fines de semana. Respecto a los fuegos artificiales, abogó por copiar el modelo de San Sebastián, que organiza un festival pirotécnico. Frente a esto, «la programación que impulsa el Ayuntamiento de Gijón tiene abandonado el particular la segunda quincena de agosto», opinó.

El dirigente popular sostiene que el gobierno local gijonés «está apostando por un modelo turístico que es el de siempre, pero menos» y enumeró una batería de medidas, como las citadas y otras más. Entre ellas, la «flexibilización» en la normativa sobre terrazas y que mientras «en otras ciudades se tiene a una flexibilización clarísima de las terrazas de hostelería, aquí se hizo paripé durante la pandemia para compensar un poco y se ha vuelto a restringir. No ha habido ni un solo movimiento tendente a flexibilizar la instalación de terrazas; flexibilizar pago, flexibilizar fechas, flexibilizar zonas de instalación, flexibilizar y aumentar las zonas donde se pueden instalar terrazas», señaló.

Pablo González apuntó que esa y otras de sus propuestas las traslada a petición del sector, como la de programar oferta de ocio en las calles, «combinar hostelería con cultura y actividades artísticas en general», que los empresarios no están pudiendo hacer «por trabas burocráticas y empecinamiento, por parte del equipo de gobierno».

También reiteró la propuesta del PP de Gijón de potenciar las actividades para niños, para captar el turismo familiar; «no es la primera vez que sostenemos que en Gijón hace falta un Mercaplana todo el año» dijo. La organización de eventos deportivos para atraer visitantes a los mismos es otras de las cuestiones que echa en falta el líder de los populares gijoneses, además de una mayor apuesta por el turismo de cruceros. Además, reclamó la iluminación de edificios emblemáticos de la ciudad y una mayor presencia policial en las zonas turísticas.

«Gijón necesita recuperar la referencia turística que fue en los últimos años, y para esto hace falta ponerse las pilas y menearse y habrá que presionar al gobierno, habrá que decir lo que tiene que hacer si no son capaces de hacerlo y el PP lo tiene clarísimo. Gijón tiene que recuperar la pujanza turística que tuvo en los años pasados y tiene que recuperar los niveles ya no solamente de visitantes y de pernoctaciones, si no de dinero que se gastan los turistas en nuestra ciudad. Para consolidar el 11% del PIB a nivel turístico, hace falta que el Ayuntamiento se ponga las pilas», señaló Pablo González, quien considera que el objetivo no sólo debe ser tener muchas pernoctaciones, si no también que vayan acompañadas de mucho gasto en la ciudad, en comercios y hostelería.