Los escritores Nicolás Ferraro y Carlos Bardem han ganado ex aequo el Premio Dashiel Hammett a la mejor novela de género negro que otorga la Semana Negra, que ha premiado también a los autores Bibiana Candia, Marcelo Guerrieri, Marta Prieto y Cristina Rivera Garza en el resto de categorías de los galardones que convoca la feria literaria gijonesa. Ferraro y Rivera Garza no han podido acudir presencialmente al fallo del jurado, que se dio a conocer esta mañana en presencia de un nutrido grupo de finalistas y amigos. Ferraro se ha hecho con el galardón por su novela "Ámbar", una adolescente que sueña con ser normal pero se ve atrapada en la compleja vida de su padre, obsesionado con dar con el hombre que intentó matarlo. Bardem ha ganado por "El asesino inconformista", en la que se recrear a un imaginario sicario que anda detrás de las "convenientes muertes" de personas relacionadas con casos de corrupción. "Recibir este premio es un honor", agradeció este último, casi apenado por haber tenido que "competir" con Sergio Ramírez, uno de los finalistas, pero también su "maestro".

Guerrieri se hizo con el galardón Celsius 232 (que premia la mejor obra de ciencia ficción) por "Con esta luna", un libro que todavía no se ha editado en España y que toma como bases la revuelta de agricultores hace años con el gobierno de Buenos Aires. "He sido finalista de muchos premios, pero perdí en la mayoría", bromeó el escritor, que espera que el reconocimiento de la Semana Negra le ayude a captar nuevos lectores en el país. El premio Espartaco a la mejor novela histórica se lo llevó Bibiana Candia por "Azucre", donde cuenta la historia de los jóvenes gallegos que emigraron a Cuba en busca de una vida mejor y acabaron esclavizados en campos de azúcar. "Recibir este premio para mí es el cierre perfecto para la historia de esta novela", agradeció la autora.

Por último, el galardón Rodolfo Walsh a la mejor obra de no ficción se fue para Cristina Rivera Garza por "El invencible verano de Liliana" y el galardón Silverio Cañada, que premia las primeras novelas de autores del género, se lo quedó Marta Prieto por "La ilustrísima", una novela de ficción pero basada en la historia del asesinato de la política Isabel Carrasco. Prieto era esta mañana la más eufórica de todos los galardonados. "No me lo creía cuando me dijeron que me publicaban la novela y aún no sé ni quién me votó para ser finalista a este premio, no me lo creo", reconocía la autora, emocionada.