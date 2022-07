Nuevo Gijón se junta por Santiago

Vecinos de los barrios de Perchera, La Braña y Nuevo Gijón se unieron ayer en el parque Víctor Fernández para celebrar juntos las festividad de Santiago. La jornada comenzó a las 12.30 horas, con un concurso de dibujos y juegos infantiles, en el que participaron niños de 3 a 16 años. Continuó con el reparto de sidra, que dio paso a la actuación musical de "Two of Us".

Todos juntos disfrutaron después de una comida en el parque y una sobremesa con maratón de juegos: parchís, tute y uno. El relevo lo cogió una gymkana, para después seguir con más música en el parque "Tas del Monte". Y para finalizar la celebración, los asistentes tuvieron la opción de participar en un concurso de disfraces.