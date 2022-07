El Tsunami ya arrasa Gijón

El Tsunami Xixón ya arrasa la ciudad. Tras cancelarse la edición de 2021, el festival ha vuelto con más fuerza que nunca, en este caso al parque de los Hermanos Castro, que se estrena como escenario principal del certamen. A las cuatro de la tarde se abrieron ayer las puertas para dar inicio a tres días de música ininterrumpida que harán las delicias de gijoneses y visitantes, deseosos de disfrutar de sus grupos favoritos en uno de los festivales nacionales más importantes de los géneros rock y punk. Un espectáculo del que Diego Teijeiro, que viene desde Galicia con un grupo de amigos, no quiere perder detalle. Un grupo que es un habitual del certamen y que ha adquirido el abono que cubre las tres jornadas, aunque echa de menos el espacio de La Laboral como sede del Tsunami. "Molaba más", admitió Teijeiro, que destacó el valor del festival para compartir la afición por el rock. "Consigue juntar a colegas con los que solo te juntas aquí", aseguró el gallego, que mencionó a "Dropkick Murphys" como una de las agrupaciones que más interés le genera. "El cartel es muy atractivo", aseveró Ricardo Santana, que deseó que el Tsunami "se asiente en Gijón, aunque cambie constantemente de ubicación".

Gonzalo Rimada también ve con mejores ojos el emplazamiento de La Laboral para albergar el festival. Rimada aludió al calor como uno de los principales motivos. "Aquí pega mucho el sol", comentó sobre el parque de los Hermanos Castro. El gijonés subrayó el buen ambiente vivido en las primeras horas tras la apertura de puertas. "Es un gran día en cuanto a actuaciones", explicó Rimada, que remarcó el "valor reivindicativo y las letras" del rock y del punk. En una línea similar se expresó Tino González, que acudió al primer día con su pareja Almudena Álvarez y sus hijos Illán y Naia. "Con el rock no van a poder nunca", manifestó González, de Siero. "El ambiente irá subiendo con el paso de las horas", vaticinó un Tino González no fue una excepción para ensalzar a La Laboral como un emplazamiento más adecuado. "Tiene más sitios para sentarse, tumbarse, más lugares altos...", afirmó el padre de Illán González, de 11 años y un gran aficionado al rock, sobre todo a la banda "The Baboon Show" que actuó ayer en el escenario principal del parque de los Hermanos Castro. "Su ritmo es más melódico", apuntó Illán. "El rock es lo que más escuchamos en casa", añadió el hijo de Tino González, que respecto al Tsunami destacó que "es un festival al que la gente sabe a lo que va".

Rubén Solar es un asiduo del certamen, a cuyo comienzo asistió ayer junto a su amigo Alejandro García, que destacó que la nueva ubicación es "más céntrica". No obstante, remarcó que La Laboral tenía "una mejor acústica". García ensalzó la calidad del cartel de esta edición y subrayó que el rock "está infravalorado". Sin embargo, el gijonés no se mostró a favor de que el género se vuelva más comercial. "Está muy bien como está", aseveró.

Respecto a los primeros momentos del festival, Cris Platas, que viene desde Madrid junto a un grupo de amigos para disfrutar de la triple jornada, destacó el "calor" que soportaron. "Faltan sombrillas", bromeó Platas, que mostró su rechazo con la decisión de desplazar el festival de La Laboral. "Es mucho más bonito", reivindicó. En cuanto a la trascendencia del certamen, Daniel Claudín declaró que "en España no hay festivales así más allá del Resurrection Fest". Claudín, que ansía ver la actuación del grupo "Clutch", valoró lo que hace especial a Tsunami. "Se vive más en familia", apuntó. Por su parte, Platas señaló que es un espectáculo en claro crecimiento. "Cada año viene más gente y es más grande", observó.

El espacio del parque de los Hermanos Castro, que para las actuaciones cuenta con los escenarios Vibra Mahou y Cristina Zapico, también incluye una zona para el descanso, puestos de merchandising o de comida y bebida, que conforman una experiencia que se prevé que vivan decenas de miles de amantes del rock y del punk hasta el sábado. Un Tsunami que pretende arrasar con todo.