El Monte Areo, devastado tras dos meses de incendios: "Estamos expuestos"

La preocupación entre los vecinos de las parroquias que se extienden en paralelo al Monte Areo es máxima. La zona sufrió anteayer un nuevo incendio, que se suma a los registrados durante los dos últimos meses, que han devastado el lugar. Y, aunque los bomberos ya lo han logrado controlar, los afectados creen que no será el último de este año negro. En Serín, el fuego rodeó el perímetro del centro canino Las Almenas. "Fue provocado", asegura Iván Merás. "Llevamos semanas así", lamenta. Y admite que el "miedo" experimentado durante la jornada del miércoles fue grande. "El fuego se desmadró", indica José Luis Junquera, otro residente.

Este vecino tilda como "sospechosa" la aparición de más focos durante la tarde y manifiesta que, aparte de la "nula limpieza" en el monte, el principal problema radica en el origen de los fuegos, que atribuye a intervenciones humanas. "Estos meses nos ha preocupado mucho este tema", recalca, antes de solicitar un mayor apoyo por parte de las administraciones, tanto en las labores de mantenimiento como en la búsqueda de los responsables de los fuegos.

José Luis Fernández, líder vecinal de Serín, destaca el "hartazgo" de los residentes. "No es normal que aparezcan tantos focos en tan poco tiempo", apunta Fernández, que hace hincapié en que, pese a no existir daños en viviendas, las consecuencias son palpables en numerosas fincas. "La agricultura tiene un valor económico importante en esta zona", subraya el presidente de la asociación vecinal, que incide en la importancia de "limpiar los montes". Si bien los incendios en el Monte Areo han sido recurrentes en las últimas semanas, los afectados en Serín no se habitúan a una situación que, de prolongarse en el tiempo, puede acarrear graves consecuencias personales y materiales. "Nunca te acostumbras a esto", asevera.

En la próxima parroquia de Monteana, que sufrió fuegos en julio, la inquietud también es evidente. "La humareda fue enorme", afirma Rafael García, de la asociación de vecinos, que remarca el "peligro" que supone para la zona los continuos fuegos. "En la falda del monte hay varias viviendas", avisa García. Y lamenta la "exposición" que sufren los vecinos de la parroquia. Para mitigar los efectos de futuros incendios, García reivindica la importancia de "limpiar y vigilar". Manuel Ángel García, también vecino, señala que los incendios en la zona son "intencionados" y muestra empatía con quienes sufrieron sus efectos el pasado miércoles, los residentes en Serín. "En cualquier momento nos puede pasar como a ellos", declaró García, que tiene su vivienda cerca del Monte Areo, próxima al límite con el concejo de Carreño. Como él, muchos residentes de las parroquias de la zona viven con preocupación una problemática para la que urgen soluciones.