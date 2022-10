Debate de candidatos: Dos discursos paralelos, con una sola interpelación, en el cara a cara del PSOE

Dos discursos paralelos ante un auditorio que en gran parte ya tenía su voto decidido de antemano y que lo siguió en silencio, con una única interpelación entre los candidatos, con uno de ellos (Luis Manuel Flórez) leyendo íntegramente sus intervenciones y sin la posibilidad de formular preguntas por parte de los militantes. Así transcurrieron ayer en el salón de actos del Palacio de Congresos de Gijón los casi 50 minutos de "debate" entre los dos aspirantes a las primarias a la Alcaldía del PSOE, Luis Manuel Flórez, "Floro", y Ana Puerto, ante algo más de 200 militantes. Los medios de comunicación no pudieron acceder al espacio, con una puerta abierta que permitió escuchar desde el exterior, pero no ver.

Los candidatos fueron haciendo de manera alterna sus exposiciones, repasando todos los temas relativos a los principales aspectos de la política municipal y planteando también algunos que son competencia de otras administraciones. Ambos se cuidaron de aclarar que se trataba de planteamientos que ponían sobre la mesa siendo conscientes de que el programa con el que el PSOE concurrirá a las elecciones lo decidirá el conjunto del partido en una conferencia política.

Floro hizo una exposición hablando en plural y resaltando la labor de "equipo", mientras Ana Puerto habló en primera persona. No hubo sorpresas. "Nada nuevo", señalaba un veterano militante cuando abandonaba el Palacio de Congresos. Que lo que se puso sobre la mesa no sorprendiera, no supone que no hubiera algún planteamiento divergente entre los candidatos.

Ese fue el caso del único momento del "debate" que mereció tal nombre, cuando, próximo a acabar, hubo una interpelación de Ana Puerto a Flórez y este replicó en su siguiente turno. Fue a cuenta de la propuesta del exresponsables de Proyecto Hombre de abogar por la "implantación de una fórmula de consulta ciudadana abierta sobre las decisiones estratégicas, transcendentes y sobre el orden de prioridades de las inversiones municipales". Puerto, para quien "la participación es la voz de la ciudad que recogemos tanto desde el partido como desde el Ayuntamiento", le advirtió de que hay consultas que pueden ser inconstitucionales y opinó que las consultas deben ser para proyectos que "ilusionen". Floro replicó que "es importante contar con la opinión de todos los ciudadanos", con las salvedades legales que haya.

En el encuentro hubo un repaso a temas como el Plan de Movilidad, que Floro aboga por "revisar", el plan del Muro, que este candidato apuesta por abordarlo para que deje de ser un problema; la "escucha" que plantea Puerto respecto a "los grandes proyectos de ciudad", pero sin renunciar "a nuestra visión de ciudad". También las propuestas sobre empleo en las que hubo muchas coincidencias, incluyendo los planes de empleo municipales en los que Floro comprometió la creación de 2.000 trabajos en cuatro años.

Cada candidato hizo algunos guiños, ambos con varias referencias a la atención a los barrios y Floro a su experiencia en Proyecto Hombre al abordar el bloque en el que se encuadraban los servicios sociales. "Como sabéis, he dedicado más de media vida a la reducción de las desigualdades más profundas", señaló. También, en su minuto final con el que cerró el encuentro, aludió a su amistad personal con quien fuera alcalde y presidente regional, Vicente Álvarez Areces.

Ana Puerto, por su parte, se refirió en tres ocasiones a la juventud, al hablar de empleo, alquiler de vivienda y al señalar que se debe contar con Juventudes Socialistas para diseñar "políticas por y para los jóvenes". También destacó que es feminista como "todas las alcaldesas socialistas de esta ciudad", recordó que tiene conocimiento de primera mano de lo que es el Parque Tecnológico y experiencia en gestión municipal. Además, destacó que ella es militante del PSOE, mientras Floro incidió en que "el socialismo es mucho más amplio" que un carné, que él no tiene.

Más allá de los temas que se abordaron, el encuentro también sirvió para que los militantes pudieran comprobar cómo se desenvuelven los dos aspirantes a llevar el estandarte del PSOE en las próximas elecciones municipales. El conocimiento de los candidatos en el trato corto ya lo tenían muchos de ellos y otros que no acudieron ayer a la cita, gracias a los encuentros que desde que aún eran precandidatos han venido manteniendo ambos con afiliados.

Algunos de los afiliados que presenciaron el debate, con su voto pendiente de decidir, se mostraron sorprendidos por ver el arranque nervioso de ambos aspirantes y por el hecho de que uno de ellos leyera prácticamente toda su intervención. En un momento dado, cuando ya se llevaba más de media hora de exposición de propuestas, Floro repitió aparentemente por equivocación una de las frases que estaba leyendo al abordar el capítulo de servicios públicos municipales.

La propia Ana Puerto se encargó también de hacer hincapié en ese último aspecto al efectuar la valoración del debate al final del encuentro. Aunque durante el mismo no hizo ninguna mención a ello, sí se dirigió a la militancia en su última intervención, al pedirles el voto, en los siguientes términos: "Es el momento de pensar no en nosotros, sino en quién va a estar aquí con seis o siete candidatos, cuando tengamos que ver quién va a ser el Alcalde de Gijón. Tenéis que pensar en eso". Lo dijo en referencia a los debates electorales entre los candidatos a la Alcaldía de las distintas fuerzas políticas. En ese momento, indicó que ella se presenta a las primarias con la convicción de que tiene "capacidad para afrontar los retos que tiene esta ciudad en el futuro".

Floro, por su parte, pidió el voto "valiente" el próximo domingo para "continuar con un proyecto ganador, que rompa tendencias de los últimos tiempos". E indicó que "ganaremos porque vamos a poner en marcha el mejor equipo posible para poder afrontar la realidad que se nos avecina", además de volver a insistir en su idea motriz de "abrir las puertas hacia un socialismo mucho más amplio, que la ciudad se sienta partícipe de nuestro proyecto".

El debate entre candidatos en las primarias socialistas está previsto en la normativa interna del PSOE. Sus normas se pactaron entre ambas candidaturas, aunque las posturas iniciales eran discrepantes, entre otros motivos, respecto a la posibilidad de que los afiliados hicieran preguntas. Antes del inicio de este mano a mano, Flórez señaló al respecto que "eso son normas que vienen de Madrid; yo no entro ni salgo". Puerto, por su parte, indicó que "era un modelo de debate que no queríamos y que no daba para mucho más". Para hoy, ha convocado un acto con la militancia para que respondan a las preguntas que le quieran formular.

Tras el cara a cara, Luis Manuel Flórez señaló que "salgo muy contento, en el sentido de que hemos podido transmitir a los compañeros y compañeras las propuestas que creemos que pueden ser buenas para Gijón si nuestra candidatura el día 9 de octubre se considera que va adelante, que es lo que esperamos", destacando que "nosotros planteamos un socialismo inserto en la ciudad".

Ana Puerto opinó por su parte que "es muy importante que haya un debate en una agrupación y que pueda la militancia ver cuáles son las diferencias entre un proyecto y otro y cuáles son los perfiles diferentes de las dos candidaturas". La decisión final, el domingo, a cargo de la militancia.