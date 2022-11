Moriyón se da hasta final de año para pensar si vuelve a optar a la Alcaldía

La presidenta de Foro Asturias y excalcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, anunció ayer tras una reunión con el presidente del Principado, Adrián Barbón, que ha pedido a sus compañeros de partido en la ciudad que le den de plazo "hasta finales de este año" para decidirse sobre si vuelve a encabezar la candidatura de Foro a la Alcaldía o no. La espera, explicó, "no obedece a ninguna estrategia política de conocer los candidatos de otros partidos, ni de posibles coaliciones. Depende de asuntos profesionales y personales que me afectan". La presidenta de Foro ha admitido que "no he dicho un no rotundo, pero he pedido a los compañeros de partido que me dejen hasta finales de año valorar mis cosas". "No es ponerse interesante ni esperar estrategias, se trata estrictamente de cuestiones de índole personal", ha insistido la anterior regidora.

La presidenta de Foro tuvo ayer también actividades vinculadas a su faceta profesional como cirujana en el Hospital de Cabueñes, impartiendo sendas charlas en el Instituto de Educación Secundaria Jovellanos sobre "El cirujano en tiempos de pandemia". Por la mañana, habló para los alumnos y por la tarde, para los asistentes a las Jornadas Científicas organizadas por el instituto. Moriyón señaló en la charla que "con la vacuna vimos el cielo abierto", porque ya no fallecían los pacientes de covid y volvían a estar disponibles los respiradores para los quirófanos. También explicó que a muchos pacientes se les agravaron los tumores por no haber podido ser operados en los momentos más duros de la pandemia o porque aguantaron sin ir al médico y recordó la "inquietud" que les generó a los cirujanos pensar en quienes aguardaban una operación cuando no era posible realizarla. Más información en página 16