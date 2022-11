Los taxistas secundan el plan municipal de subir las tarifas: "No nos podemos quejar"

La propuesta que llevará el gobierno local a la próxima comisión de Movilidad, consistente en subir las tarifas de los taxistas un 7,63 por ciento en 2023, aunque "insuficiente", ha sido recibida con optimismo en el sector, a pesar de reclamaban que el porcentaje ascendiera hasta el 9,02 y que al final no se haya incluido la propuesta de crear un suplemento de tres euros para viajes con más de cuatro ocupantes. Menos es nada, reflexionan. "Vamos con un desfase de un trimestre", lamentó ayer Ildefonso Llorente, taxista de la cooperativa de los rojos, que admitió, eso sí, que "encarecer el taxi no gustará al cliente". No obstante, considera necesario incrementar las tarifas. "Con la subida de todo, estamos abocados a subir lo que corresponde", aseveró Ildefonso Llorente, que refleja su "satisfacción" por la decisión consistorial. En alusión al suplemento denegado, advirtió que "es lógico que un vehículo que cuesta más tenga un plus en el precio".

Por su parte, Sergio Pacho, presidente de la coperativa conocida como "los rojos", asegura que "de lo que se pedía a lo que se nos da no hay mucha diferencia". Asimismo, reivindica que las peticiones del gremio no son casualidad. "Hay una fórmula matemática para explicarlas", subrayó el presidente de la cooperativa, que apunta que "la licencia tiene que ser rentable". "La diferencia en el combustible es sangrante", remarcó Pacho, al que no le sorprende que a los clientes les "llame la atención" esta subida de tarifas de cara al próximo año. Pacho mencionó el contexto económico como factor clave para el gremio. "Estamos en un momento de incertidumbre en los puestos de trabajo", afirmó el líder de los rojos, conforme con el planteamiento del gobierno local. "Ni nos podemos quejar ni podemos estar contentos", indicó. En cuanto al suplemento para viajes con más de cuatro usuarios, Sergio Pacho ve "razonable" que se aplique este criterio y "que el precio varíe en función de la capacidad". Mientras, Faustino Roque, de la cooperativa Radio Taxi Villa de Jovellanos, valoró como "insuficiente" el aumento de tarifas impulsado por el Ayuntamiento, a la espera de su aprobación. "Llevamos todo el año 2022 aguantando la subida de los costes. La subida se queda corta por querer que no se le disparen los costes a la sociedad", reflexionó. Sobre el precio adicional para los recorridos con mayor número de viajeros, Roque expresa su desacuerdo con el rechazo hacia la medida. "La sociedad demanda más plazas. Pero un suplemento sale más barato que pagar dos taxis", argumentó Faustino Roque, que también quiso poner de manifiesto que, si esta disposición no prospera, "no se podrán hacer inversiones". Subida de costes Por su parte, el texista Sergio González apoyó ayer las medidas propuestas por el consistorio. "Ese porcentaje nos ayudará a seguir trabajando de una manera más rentable", afirmo González, que entiende el malestar que puede suscitar entre los usuarios. Sin embargo, tiene claro que es una subida justificada. "Los costes del mantenimiento de los vehículos, el combustible y los seguros se dispararon. La vida subió y el taxi también tiene que hacerlo", agregó. Respecto al rechazo municipal al suplemento para los recorridos con más de cuatro ocupantes, Sergio González se muestró comprensivo con tal determinación. "Algún compañero volvió atrás hacia un coche más liviano porque no le era rentable", sostiene el taxista, que, aun así, "entiende que quien maneja esos vehículos tiene unos costes superiores". El martes, la comisión de Movilidad recibirá la propuesta municipal, con unas medidas que ya son foco de debate en el sector.