Es pensar en el mes de diciembre y, sin duda, transportarme a la Navidad. Las calles iluminadas, las cenas, los villancicos, la decoración navideña... Todas esas cosas nos llevan a la Navidad. Para unas personas es una época mágica. Otras, antes de que empiece ya desean que se termine. Para mí, son días bonitos y especiales, pero claro, no exentos de estrés.

El sector de la belleza tiene un papel muy importante en el mes de diciembre, y no sólo porque queremos lucir radiantes en las reuniones y festejos con nuestras amistades y familiares. Regalar belleza es un clásico bajo el árbol, y cada año va a más.

Muchos/as de nuestros/as clientes nos conocieron a través de un regalo de Reyes o de Papá Noel. Y a partir de ahí comenzó nuestra historia de cuidado del rostro, del cuerpo, o de ambas cosas. Y como si de otra tradición navideña más se tratara, cada año esperan encontrar su tarjeta regalo o caja de cosmética personalizada.

Cuando el regalo es un "momento para ti"

Regalar belleza se ha convertido también en la opción más atractiva para las personas allegadas a nuestros clientes, que encuentran en este tipo de opciones la solución perfecta y el regalo seguro.

Hace poco una clienta me decía que cuando pensaba en estas fiestas, pensaba en nuestro centro, en la canción de El Almendro y en las Burbujas Freixenet. ¿Imagináis la emoción que pude sentir al escuchar esto?

Así que un año más, hago hincapié en lo maravilloso de regalar belleza, como parte del autocuidado, como pieza fundamental para ese ansiado momento para ti.

Regalos diseñados para cada caso en exclusiva

"Sí, sí, me parece estupendo, y lo comparto, pero yo no entiendo nada de esas cosas, no sé ni por dónde empezar" ¿Alguien que se identifique con las palabras anteriores?

La solución es fácil, sólo hay que decidir qué importe se quiere invertir, y del resto nos encargamos los profesionales, que acordaremos la mejor opción en cuanto a necesidades y deseos de la persona que recibe el regalo.

Pero los tiempos cambian, y con ellos las peticiones de los clientes. Últimamente he observado que hay quienes consideran que las tarjetas regalos son algo impersonal, que ya no hacen tanta ilusión. Lo cierto es que acaban siendo súper personalizadas, con sesiones y/o productos creados para cada caso en exclusiva. Pero, aun así, para quienes tengan esa sensación, he querido ponerlo muy sencillo también, presentando cuatro tarjetas especiales para esta Navidad 2022. Ojalá resulte útil y dé muchas ideas para disfrutar regalando, e imaginando lo feliz que va a sentirse quien recibe ese regalo:

La limpieza 3D. Es la unión de la limpieza mecánica a través de una hidrodermoabrasión por arrastre, y nuestra limpieza tradicional profunda, servicio insigne de la casa. Y además combinadas con todos los pasos necesarios para conformar un tratamiento de higiene facial de 10. Incluye además técnicas como la electroporación, las microcorrientes, un sistema de cooling... que se personalizarán en base a las necesidades individuales de cada persona. Está indicada para pieles que precisan la limpieza y depuración de la piel por encima de todo, con puntos negros, microquistes... y además trabajar otras necesidades relacionadas con el envejecimiento de la piel. El resultado, un rostro fresco, sano y descansado.

Un programa Integral Beauty. Incluye un tratamiento de rostro adaptado a las necesidades concretas de cada persona y otro de cuerpo, para un bienestar total. Toda la aparatología y cosmética a disposición de la persona afortunada para encontrar la sesión de facial y corporal perfecta, a medida.

Un programa SkinIdent Pro. El tratamiento más exitoso del 2022, en un programa de cuatro sesiones a un precio irresistible estas fechas. Para quienes ya lo han probado y se han quedado con ganas de más; o para quienes lo tienen en el número 1 de su wish list.

Tarjeta de Navidad: Programa facial Advance. Incluye seis sesiones completamente personalizadas para empezar a cuidarse entrando por la puerta grande. Además de la consulta previa, para conformar la composición del tratamiento ideal para ti, así como la frecuencia de las sesiones. Está pensado para las personas que quieren dar ese paso firme y decidido de cuidarse. O para quienes ya lo hacen, pero quizá no con el orden y constancia deseados.

¡Y así podría seguir escribiendo días! Cualquier duda, consulta con un profesional de confianza.

www.estelabelleza.com