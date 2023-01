Fallece el ingeniero industrial Rodolfo Valdor Peña, histórico de Ensidesa

Donec augue massa, molestie eget lacinia sed, adipiscing non orci. Proin tempus semper nisl a pharetra. Donec pulvinar risus vestibulum eros placerat a vehicula odio volutpat. In enim diam, elementum vitae iaculis ultricies, viverra ut magna.

Morbi placerat nisl id arcu malesuada porttitor lacinia purus ornare. Praesent luctus tincidunt commodo. Morbi suscipit neque nec purus tincidunt a vulputate arcu molestie. Sed augue mauris, bibendum non tincidunt at, luctus sed massa. Proin elit nibh, pellentesque vitae ultrices id, volutpat nec est. Cras commodo viverra erat, ut faucibus lacus mattis ac. Donec nisl metus, venenatis sed convallis non, facilisis laoreet sem. Duis convallis adipiscing justo ac pretium. Nulla suscipit lectus tincidunt est imperdiet tincidunt. Nam congue scelerisque ante, sit amet dictum massa posuere id. Suspendisse vel enim est. Sed nec nisi ut velit cursus pellentesque a vitae ligula.

Sed mollis congue eros sed auctor. Quisque nunc elit, commodo vitae convallis eget, posuere at arcu. Etiam ornare tellus ac orci aliquam laoreet. Integer semper gravida enim, volutpat rhoncus leo commodo ut. Proin gravida nisi et tortor adipiscing tristique. Curabitur dignissim ultricies neque vitae tincidunt. Mauris ut nisi mi. Duis et lorem risus. Ut imperdiet phare

El ingeniero industrial Rodolfo Valdor Peña, uno de los referentes en la materia de las últimas décadas a nivel regional e histórico de la empresa Ensidesa, falleció ayer en Gijón. En el año 2019, el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales del Principado de Asturias le distinguió por su dilatada trayectoria, así como por defender su profesión y "el valor de la ingeniería industrial en global". Nacido en París, se desplazó a Santander para estudiar la carrera de Perito Industrial mecánico y eléctrico. Tras ello, realizó la carrera de Ingeniero Industrial y se incorporó a la empresa Unión de Siderúrgicas Asturianas (Uninsa), en la que desempeñó diversos cargos en cuestiones de organización, mantenimiento e ingeniería.

Después de la fusión de Uninsa con Ensidesa (Empresa Nacional Siderúrgica), Valdor ocupó varios cargos en Transportes y Producción. Posteriormente, pasó a ejercer como Jefe de División de Laminación en la factoría de Avilés. Asimismo, fue miembro de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la región, en el que guardan un gran recuerdo de su trabajo y donde desarrolló las funciones de vocal, tesorero y secretario.

Además, colaboró con la Asociación de Ingenieros Superiores Industriales del Principado, en la que ofreció algunas de sus colecciones. El funeral por el eterno descanso de Rodolfo Valdor Peña tendrá lugar en Santander, ciudad que le marcó durante una parte de su vida y en la que forjó su formación.