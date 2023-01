Ana Castaño renunciará a ser la candidata de IU en caso de que no haya una lista unitaria

Un sector relevante de la dirección de IU de Gijón aboga por que sean las bases de la coalición las que decidan en primarias la candidatura para las próximas elecciones municipales, como fórmula para superar el empantanamiento en las negociaciones con el sector liderado por el líder vecinal Adrián Arias para conformar una candidatura unitaria. Desde el sector de Arias se reclama que éste ocupe el segundo puesto en la lista. Algo a lo que es reacia la mayoría de la dirección política de la coalición de izquierdas en Gijón, que considera que no tiene suficiente respaldo en la organización para ocupar ese lugar. Ante el bloqueo, abogan por que hable la militancia. Si se lleva a efecto esta alternativa para dirimir las discrepancias, tendrá un efecto: un cambio en la candidatura a la Alcaldía, toda vez que la coordinadora local de IU, Ana Castaño, anunció en la reunión del pasado miércoles de la dirección que renunciará a ser la cabeza de cartel si no es mediante una candidatura de consenso. Previamente, una de las integrantes de ese órgano, de la máxima confianza de Castaño, abogó abiertamente por buscar la cohesión cediendo el segundo puesto a Adrián Arias.

Las negociaciones seguían abiertas a día de ayer y prácticamente estancadas, al mantener los afines a Arias su reclamación de que sea el número dos y el rechazo frontal a conceder esa petición por parte de la mayor parte de la dirección política de IU. Por este motivo, se va a pedir a la dirección regional ampliar el plazo, que inicialmente vence en la medianoche hoy, para presentar candidaturas, con vistas a buscar un pacto, ahora mismo difícil.

Mientras el sector de Arias reclama el número dos de la lista municipal para el presidente de la asociación de vecinos de La Camocha, desde otros ámbitos de la dirección política se rechaza ceder ese puesto, matizando que durante la reunión del pasado miércoles nadie puso en cuestión a Ana Castaño como cabeza de lista, pese al paso atrás que anunció esta en el caso de que finalmente no se produzca una entente. En una organización como IU, donde no existen mayorías monolíticas, algunas voces del sector hegemónico en la dirección, las más próximas a Castaño, abogan por pensar "a dónde nos llevan" posiciones tan firmes. Pero la amplia mayoría de este sector está en que, aunque hay que procurar un acuerdo, esto no pasa por aceptar "que un pequeño grupo quiera imponer a alguien en un puesto". Los integrantes de esta sensibilidad se muestran abiertos a alternativas distintas, siempre que no incluyan ceder el segundo lugar de la candidatura.

Desde el entorno de Arias se asume que la negociación es "muy complicada", pero se incide en que el diálogo sigue abierto y en que en las conversaciones se están planteando "valorar alternativas y otros encajes", aunque no se acaban de llegar a concretar. Además, defienden que ese encaje en otro puesto podría ser para la persona que resultara desplazada del segundo lugar de la candidatura, si finalmente lo ocupa Adrián Arias. Planteamiento que contrasta con la negativa en redondo de la mayoría de la dirección política a ceder el "número dos", aunque no a hablar de alternativas. Las próximas horas serán cruciales.