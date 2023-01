Los laicistas instan a Floro a facilitar la aprobación del reglamento recogido en el pacto del PSOE e IU

Asturias Laica pondrá en marcha esta semana un "plan de acción" para intentar que se desbloquee de una vez el reglamento de laicidad del Ayuntamiento de Gijón, cuya elaboración por parte de los técnicos ya se completó hace meses, pero que está en un cajón a la espera de que inicie su tramitación en los órganos de representación política. El asunto está paralizado por el principal partido de los que componen el gobierno local, el PSOE, sin que Asturias Laica tenga claro a qué nivel.

Ante esta situación, Luis Fernández, presidente de Asturias Laica, señala que la organización prevé contactar con los encargados de diseñar la estrategia de campaña del candidato del PSOE a la Alcaldía, Luis Manuel Flórez, "Floro", así como con este último para "exigir coherencia al partido que está en el poder y que aspira a seguir en el poder" en el Ayuntamiento. Quiere recordarles la postura adoptada sobre la laicidad a nivel federal por el PSOE en su último congreso e instándoles, por tanto, a que se desbloquee el reglamento de laicidad municipal.

Luis Fernández agrega respecto al PSOE que "en ningún momento nos dijo que no" estuviera por aprobar el reglamento de laicidad del Ayuntamiento de Gijón, "pero la realidad es que lo está dejando morir". "Porque el plazo para poder aprobarlo este mandato, implica que habría que tramitarlo en enero y el mes ya está acabando" sin que el asunto se haya desbloqueado, añade.

Fernández había explicado a principios de mes que el secretario general del PSOE en la ciudad, Monchu García, se había comprometido a aprobar el reglamento de laicidad este mandato, mostrándose "optimista" al respecto e indicándole que no consideraba que la Federación Socialista Asturiana (FSA) pusiera reparos al documento que le había enviado el gobierno local para su supervisión. Aquel encuentro con Monchu García tuvo lugar a finales de diciembre del año pasado, después de que Fernández hubiera ofrecido una rueda de prensa junto con la coordinadora general de IU de Gijón, Ana Castaño, en la que advirtieron que si en enero no se reactivaba la tramitación, no daría tiempo a aprobar el reglamento antes de las elecciones de mayo.

El presidente de Asturias Laica ha vuelto a preguntar por el asunto al líder del PSOE de Gijón, que "no me contestó, ni sí, ni no". El presidente de Asturias Laica también había solicitado una reunión con el Secretario General de la FSA, Adrián Barbón, tras haber coincidido ambos en un acto público, "pero no nos contestó nadie; es de suponer que no cabemos en la cola, porque fue Barbón quien nos dijo que solicitáramos esa reunión" en aquel acto en el que coincidieron.

El plan de acción que va a poner en marcha Asturias Laica esta semana no se ciñe al PSOE, sino que van a dirigirse a los partidos de la izquierda municipal, "sabemos que con IU y Podemos no tendremos ningún problema en que nos reciban. El PSOE tampoco lo ha tenido hasta ahora, otra cosa es que después nos olviden o nuestras peticiones las pongan a la cola". La iniciativa que pondrá en marcha la asociación se enmarca dentro del objetivo general de Europa Laica de enviar una carta a los partidos políticos "sensibles" con el tema para pedir que defiendan la laicidad, iniciativa que en el caso de Gijón se va a desarrollar con un "sesgo especial por la evolución del Reglamento de Laicidad que empezó a hacer el Ayuntamiento de Gijón", por lo que además de enviar esa carta en términos generales sobre la laicidad al PSOE, Podemos e IU, Asturias Laica también va a volver a plantear "el asunto del Reglamento".