Las parroquias avalan soterrar el Muro, pero reprochan "falta de voluntad política"

Las parroquias de la zona Este ve en la nueva propuesta de Foro de recuperar la idea del soterramiento como solución al tráfico rodado del Muro una "esperanza" que cuenta con el aval de las asociaciones vecinales, aunque por ahora aún ven con dudas si su financiación resultaría viable. Este recelo, de hecho, es el que lleva a los vecinos del centro y de La Arena a sentir cierta indiferencia por una iniciativa que, considera, "no es prioritaria". Todos, no obstante, piden "más detalles" sobre una propuesta que, recuerdan, se suma a los muchos planteamientos que se han diseñado para el Muro desde hace décadas.

Para Tita Caravera, líder vecinal de La Arena, la idea del soterramiento exigiría blindar la financiación, y ella no lo ve nada claro. "No parece que estén ahora los tiempos como para proponer una obra de esa envergadura. ¿No sería más razonable acabar todas las cosas que se han empezado ya?", se pregunta. Explica que una solución en superficie "podría servir", sobre todo, por su menor coste. "El riesgo de todo esto es que el Muro se convierta en otro ‘solarón’", advierte. Maite Martín, presidenta vecinal del centro, se muestra aún menos interesada. "Entiendo que el Muro va a ser una de las estrellas en el campo de batalla de las elecciones, pero todos sabemos que tiene difícil solución", afirma. "Claro que estaría bien soterrar, pero ahí debajo es todo arena y ya hemos visto muchas ideas para el paseo. Seguimos coleccionando cromos de propuestas que luego no avanzan", se lamenta.

Desde las parroquias ponen menos escollos. Cristina Menéndez, líder vecinal de la Providencia, se muestra tajante: "Para mí es la solución ideal. Soterramiento ya. Si se puede hacer, estaría completamente a favor". Es consciente, no obstante, de que eso incrementaría los costes de la reforma del Muro. "Veremos si se puede hacer, pero en superficie también se debe garantizar un carril en cada sentido. Solo queremos recuperar nuestro acceso a la ciudad", asegura. Soledad Lafuente, de Somió, lanza una valoración similar: "Creo que en la parroquia veríamos bien una solución soterrada siempre que sea posible y haya presupuesto". Pero aclara: "Lo que pasa es que vemos que se habla mucho de lo que se quiere hacer y al final nada llega a buen término. Quedó claro que sin voluntad política no hacemos nada y que un solo partido defienda una propuesta no sirve".

Andrés Alonso, vicepresidente vecinal de Castiello, aporta una valoración más técnica por su experiencia como ingeniero de caminos. Incide en que el eje este-oeste de la ciudad exige una solución viaria en ambos sentidos. "Y no solo para los vecinos que vivimos en la zona Este, sino para los que tienen que venir a ella. Está el Hospital de Cabueñes, el campus universitario y el Centro Tecnológico. Y en la zona Oeste están los polígonos. El foco de tráfico es evidente", recuerda. La solución de soterrar, además, no exigiría "inventar nada". "Hay soluciones de ingeniería convencionales. No es complicado porque en el Muro ya sabemos lo que hay y la arena que se saque, que seguramente estará muy limpia, se puede usar para rellenar la playa. La maquinaria que ya se usó para hacer el nuevo cauce del Piles serviría para esta obra", asegura. Explica que una solución en superficie también es viable porque el paseo "es afortunadamente muy ancho", pero señala que garantizar el tráfico soterrado abriría "un nuevo foco de ocio" en el frente marítimo para la hostelería y el comercio.