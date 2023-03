Leonard Cohen y John Lennon dan clases de inglés en Asturias

Suena en la clase "Paint it, Black". Es un clásico de los Rolling Stones que marcó a una generación. Los cuarenta alumnos de introducción al inglés a través de la música contemporánea, una innovadora iniciativa de UNED Asturias, con sede en Gijón, para mayores de 55 años, han disfrutado de su ritmo avivado y enérgico en su juventud, pero desconocían su significado y cómo aborda la depresión en plena década de los sesenta. "Parten de un nivel bajo. Lo más laborioso ha sido elegir qué temas canciones representativas de la historia de la música se adaptan al curso. Algunas letras resultan inviables, porque son textos literarios, prácticamente poemas cantados muy complicados de traducir con conocimientos básicos", explica el profesor Aníbal López.

Bajo el título "Introducción a la lengua inglesa a través de la música contemporánea (de los Beatles a Lady Gaga)", López ha visto en este curso todo un reto de innovación pedagógica. "Me dediqué al inglés por la música. Me vinieron un montón de ideas a la cabeza. En cuanto me lo propusieron, acepté", confiesa este melómano. El profesor imparte estos meses un curso de quince clases, una por semana, con un total de 25 horas. Es la primera vez que se hace en la UNED. No hay deberes, ni teoría "a pelo" ni exámenes. "Hemos dividido el temario por décadas. Desde los 60 hasta los 2.000 con una muestra de lo más icónico de la música popular", explica. Rock progresivo, punk, música negra, tecno-pop, canciones de autor… Desde Reino Unido hasta la costa oeste de Estados Unidos.

En cada clase reparte unas hojas con las letras, el contexto histórico en el que surgieron, un anecdotario e información sobre la corriente musical de la década. "Son cinco capítulos, cada uno enmarca una década musical, con tres bloques cada uno. Traducimos al español simultáneamente en clase y abordamos cualquier tipo de duda", sintetiza López. Suenan ‘Los Beatles’, ‘The Doors’, ‘Sex Pistols’, Jimi Hendrix, Bob Dylan, Leonard Cohen… "Les ayuda a retener mejor los conceptos y estar más motivados", reflexiona este docente. No faltan tampoco las mujeres. López incide en que artistas como Janis Joplin, Patti Smith, Madonna o Lady Gaga "tienen que tener su peso porque a veces son las grande silenciadas".

Esa es la teoría del curso. Toca ponerse del lado de los estudiantes. En primera fila, Esther Cernuda repasa sus notas. Sus hojas están llenas de apuntes entre las letras de las canciones. "Explica genial los conceptos. Es muy entretenido y grato. Da cultura musical y ayuda a mejorar en inglés", apunta esta funcionaria jubilada. Esa inquietud la comparte una poco más atrás Jesús Corredoiras. Amante del jazz y el blues, le encantan cantautores como Dylan o Cohen. Son justo las letras que acaban de analizar. "Me apunté porque me pareció muy interesante la propuesta. La atención y la memoria van de la mano. Si te interesa la letra, el vocabulario queda mucho mejor". Al fondo, María Antonia Crespo ve las clases "más ágiles y con menos teoría". "Me encanta entender las letras. Sobre todo, de la época más hippy. Soy muy fan de grupos como los Beatles y The Mamas & the Papas. El "listening" es lo que más cuesta a la gente de mi quinta", justifica.

La coordinadora de los cursos para mayores de 55 años de la UNED, Remedios Zapico, celebra el "éxito" de este nuevo curso, que ha agotado plazas: "Nos planteamos repetir. Las que se apuntan son personas aventureras a las que les encantan los retos. Demuestra que conjugar una metodología analógica ágil resulta atractiva para ellos. Es introducirse al inglés a través de una puerta muy distinta".