"Mi fiesta favorita es San Juan, debería ser festivo en la ciudad"

Olaya Suárez Fernández no perdona una buena fiesta de prao, canta con fuerza los goles del Sporting y tira de paciencia para esperar por un bocata de calamares de la Feria. Y en gustos gastronómicos, se confiesa ser de «cachopo y fabada», con una debilidad por la tarta gijonesa: «Adoro el turrón». Son algunas de las respuestas de la candidata de Podemos a la Alcaldía en el «Test de gijonesismo» de LA NUEVA ESPAÑA.

1. ¿Cuál es la fiesta de prao en la que más ha bailado?

No me pierdo la fiesta de Jove. Recuerdo especialmente la del año 2016, porque era mi primer día en Asturies tras terminar el máster de Comercio Internacional en Valencia. Tenía unas ganas tremendas de volver a estar en mi tierra y disfrutar de nuevo de las fiestas de prao del verano asturiano.

2. ¿Cuál fue el último gol que cantó en El Molinón? ¿Y el que cantó más fuerte?

El último gol que canté en El Molinón fue contra el Cádiz en febrero de 2020, antes de la pandemia. Y el que canté más fuerte fue el segundo gol de Blackman contra el Valencia. Nos hizo ganar el partido de ida en octavos de la Copa del Rey en 2019. ¡Una pena que de aquella no fueran las eliminatorias a un solo partido!

3. ¿Tiene apuesta fija en el Hípico?

La verdad es que no he ido nunca al Hípico. Tampoco me gusta apostar.

4. ¿El mejor sitio de Gijón para pegar un bañín?

La playa de El Rinconín.

5. ¿Con qué «míticu» de Gijón le hubiese gustado ir de sidras?

Lo tengo claro. Como sportinguista que soy, con Quini.

6. ¿Oricios? ¿Dónde?

Soy más de cachopo y fabada que de oricios, la verdad.

7. ¿Su dulce gijonés favorito?

La tarta gijonesa, sin duda. Adoro el turrón.

8. ¿Las mejores vistas de Gijón para echar un culín?

Cuesta del Cholo. ¡No soy nada original en ese aspecto!

9. ¿San Juan o San Pedro? ¿La Soledad o Los Remedios?

Como fiesta, mi favorita es San Juan, sin duda. Creo que el 24 de junio debería ser festivo en Xixón.

10. ¿Cuál es su libro preferido sobre Gijón?

Me quedo con «En la arena de Gijón», de Gabriela Exilart. Fue un regalo de una amiga.

11. ¿Es de sitio fijo para ver los Fuegos?

De pequeña lo era. Mi familia y yo los veíamos siempre desde la Campa Torres. Era un clásico. Ahora suelo ver los Fuegos en el puerto deportivo.

12. ¿Cuántas veces ha visto «Volver a em­pezar»?

Como clásico que es, la he visto porque la historia lo merece, pero ya era una película bastante antigua cuando tuve conciencia para entenderla. Y reconozco que tampoco es mi género favorito.

13. ¿Hace cola en la Feria por un bocata de calamares?

Sí, me encantan esos calamares.

14. ¿Con qué Rey Mago quería hablar siempre en el Ayuntamiento?

Yo era más fan de Aliatar que de los Reyes Magos. Él era el que nos venía a visitar al colegio y al que le entregaba siempre mi carta con mucha ilusión.