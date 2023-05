Los condenados en el "caso Germán", otra vez a prisión al revocarse el tercer grado

Los tres condenados por el conocido "caso Germán" –el joven camarero gijonés que sufrió graves secuelas tras una trifulca ocurrida en julio de 2017 en la calle Marqués de San Esteban, en la zona de Fomento– que a finales del mes de febrero , como desveló LA NUEVA ESPAÑA, lograron salir de la cárcel al otorgarles el tercer grado han vuelto a ingresar en el Centro Penitenciario de Asturias después de que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria haya revocado esas medidas. De esta forma, se acepta el recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal en contra de esta medida de la que disfrutaron Imad Ashaini, Yeray Rodríguez Viña y Rubén Álvarez, condenados cada uno de ellos a cuatro años de cárcel por las lesiones que sufrió Germán Fernández aquella madrugada.

Los jóvenes procesados por este mediático caso habían cumplido dos años de prisión preventiva después de ser detenidos. Luego, quedaron en libertad hasta el juicio, en el que llegaron a un acuerdo con la familia de Germán Fernández para rebajar sus condenas a cambio de abonar una indemnización de 300.000 euros por las lesiones y secuelas generadas. Ashaini, Rodríguez Viña y Álvarez aceptaron cuatro años de cárcel, mientras que Rubén Álvarez, el autor del único puñetazo que sufrió el camarero gijonés la madrugada de autos, asumió cinco años.

Con esas condenas, los cuatro jóvenes trataron de lograr la suspensión de lo que restaba de condena, pero la sección octava de la Audiencia desestimó todos los intentos. Tampoco hubo indulto. Así las cosas, los cuatro jóvenes ingresaron en prisión a finales del año pasado. Salvo Rubén Álvarez, que lo hizo después de Navidades. Pero, al poco de estar de regreso en la prisión asturiana tres de ellos recibieron el tercer grado a petición de la Junta de Tratamiento que fue avalada por Instituciones Penitenciarias (cada seis meses hay una revisión de la situación de todos los presos). Primero Yeray Rodríguez y Jorge Álvarez, y después Imad Ashaini, salieron de la cárcel.

La medida no sentó nada bien en el entorno familiar de la madre de Germán Fernández, Yolanda Fernández. "Tienen más derechos que mi hijo, es indignante. Luego pasa lo que pasa por la mierda de Justicia que tenemos", señaló en conversación con este periódico. Pero esa puesta en libertad ya estaba recurrida por el Ministerio Fiscal, al entender que no se cumplía los requisitos para que estos tres jóvenes salieran de la cárcel.

Ahora, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria ha dado la razón al fiscal. ¿Los motivos? La gravedad de los hechos cometidos, el poco tiempo que a juicio del fiscal han estado privados de libertar y que no han terminado de pagar la indemnización pactada entre las partes y que fue clave para que los cuatro procesados pudiesen obtener una rebaja de sus condenas pese a las graves consecuencias que tuvieron sus actos para su víctima, Germán Fernández.

El reingreso en la cárcel de estos tres jóvenes, no obstante, no implica que no puedan volver a disfrutar del tercer grado más adelante. Tendrán que pasar al menos varios meses hasta que pueda volver a analizarse su situación, pero, de nuevo, podría el fiscal volver a recurrirlo hasta que cumplan más tiempo de la condena impuesta.