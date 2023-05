Podemos escenifica unidad: "Defendemos a las mayorías sociales"

Las candidaturas de Podemos para Gijón y el Principado aparcaron ayer sus discrepancias para dar una imagen de unión ante la inmediata cita electoral. Lo escenificaron la candidata a la Alcaldía, Olaya Suárez, y la todavía portavoz municipal, Laura Tuero, número tres de en la lista para el Principado de Covadonga Tomé, enfrentada con el aparato de la formación, del que Suárez forma parte. "Estamos unidas para sacar el mejor resultado posible. El domingo tenemos que sacar la mayor fuerza posible en la comunidad. Todo el mundo debe salir a votar a Covadonga Tomé y Podemos Xixón. Somos la única garantía de que se hagan políticas de izquierdas", reivindicó Suárez, que participó precisamente ayer junto a Tomé en el acto central de la candidatura autonómica esa misma tarde, celebrado en la sala Albéniz.

La imagen de ambas en la plaza Mayor se produjo cuando se cumple un mes del encierro del sector crítico en la sede de Gijón, un momento álgido de tensión precedido por numerosos reproches y cruces de acusaciones entre ambos bandos. "No puede haber políticas que sean distintas y coordinadas. Ambas hablamos de las mismas políticas que tendremos que defender en Gijón y en la Junta. Somos la única garantía para defender a las mayorías sociales que no llegan a fin de mes", incidió Tuero. La aún portavoz municipal insistió en que "hemos sido los únicos que no hemos dado bandazos ideológicos" y recordó que, como concejala, presentó más de 500 iniciativas.

Suárez y Tuero enumeraron ayer un decálogo de prioridades sobre asuntos de la ciudad que involucran tanto al Ayuntamiento como al Principado. Ambas instaron a un desarrollo coherente de la Zalia e insistieron en su apuesta por empresas de economía azul para los terrenos de la Naval, además de insistir en su lucha contra la contaminación, sobre todo, en la zona oeste. También tratarán de recuperar la autopista del mar, impulsar la vivienda pública, evitar la gentrificación en Cimadevilla y reivindicar que el futuro hospital privado de Nuevo Gijón no reciba derivaciones. Asimismo, insistieron la gratuidad de la escuela de 0 a 3 años, un espacio verde para el "solarón" y un replanteamiento del intercambiador del Humedal, entre otras cuestiones.