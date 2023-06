La Empresa de Aguas solo pagará 131.000 euros de los dos millones que pide FCC por el pozo del Arbeyal

La Empresa Municipal de Aguas no está dispuesta a pagar, por ahora, nada más que 131,979,20 euros de los más de dos millones que le reclama FCC Construcciones en el marco del contrato del pozo de tormentas del Arbeyal. Esa es la recomendación que hacen los asesores jurídicos a la EMA acompañada de otra premisa: que no se abone esa cantidad hasta que la constructora no haga efectiva la subsanación de una serie de defectos de obra que aún están pendientes.

Hoy le tocará votar si esa es la decisión a tomar a los consejeros de la empresa municipal en una sesión extraordinaria, que será la última para la mayor parte de ellos tras el cambio de Corporación en las urnas. La historia se remonta a junio de 2018 cuando se adjudica la obra del pozo del Arbeyal a FCC Construcción por 7,2 millones y un plazo de ejecución de 22 meses. A finales de julio del año siguiente llegaría un primer modificado que sumó 720.000 euros y dos meses. Justo un año después, en julio de 2020, se decretó una suspensión temporal parcial de los trabajos que se prolongó hasta enero de 2021 ya que no estaba disponible un suelo que era de la Tesorería General de la Seguridad Social y en el había que hacer una arqueta. Eso sí durante esos meses se trabajó con normalidad en el resto de la obra. A finales de noviembre llega un segundo modificado que hace que la obra pase a tener un coste total de 8,3 millones y un plazo de 29 meses. En abril de 2021 se les dieron cuatro meses más para rematar los trabajos teniendo en cuenta también los problemas generados por la pandemia. La firma del acta de recepción de la obra se hizo en septiembre de 2021 e incluye una lista de deficiencias a subsanar por la constructora. Constructora que en agosto de 2021 y en marzo de 2022 hace dos reclamaciones que suman 209.000 euros por excesos de medidas en la obra ejecutada, luego hace otra reclamación por 207.000 para revisión de precios y una cuarta de 1,6 millones por daños generados por el incremento de plazos. Hace dos meses, en marzo, presenta por escrito que agrupa todo lo anterior con un importe de 2.054.158,86 y el pasado día 23 de mayo otra petición de revisión excepcional de precios que repite la cifra de 209.000 euros de las primeras reclamaciones. Los asesores legales de VB Abogados mantienen que no procede compensar a la constructora por daños y perjuicios porque la obra no estuvo paralizada en ningún momento y porque no han acreditado convenientemente los motivos de su exigencia de más dinero. FCC reclamaba en base al incremento de precios de los materiales, los costes adicionales que les conllevaron retrasos ajenos a su labor y la incorporación de actuaciones que consideran no estaban incluidas ni en el contrato inicial ni en los modificados. También se entiende desde el bufete que es improcedente la revisión excepcional de precios porque la piden en base a una norma que no estaba vigente en la fecha de recepción de la obra. Solo se dan por buenas algunas cantidades reclamadas sobre la obra ejecutada. Al consejo va también la rescisión del contrato del servicio de mantenimiento del parque de bombas de agua residual.