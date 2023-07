C-3PO y Spider-Man, las estrellas de la Comic Con

Dos largas colas se formaron ayer en la Comic Con de Metrópoli por los fans de Marvel y Star Wars. Con libros, cómics y juguetes de colección en los brazos, esperaban su turno para poder obtener las firmas del ilustrador de cómics, John Romita Jr., y del actor de C-3PO, Anthony Daniels. Fue un evento importante para los seguidores españoles de la franquicia de ciencia ficción, ya que era la primera vez que Daniels venía a España. Por su parte, los aficionados de Spider-Man pudieron disfrutar también de una charla con el artista, cuya segunda parte continuara hoy, sobre su trayectoria en la industria.

Las expectativas eran altas. En el caso del actor británico, los lectores de su libro, "Soy C-3PO", lo defienden como "muy interesante no solo los fans de Star Wars, sino también del cine". Así lo hizo Luis Jiménez, miembro del grupo de "cosplay" Legión 501, quien iba disfrazado de Stormtrooper. "Narra la historia de amor entre un actor y su personaje", agregó. Habiendo visto las películas de niño cuando salieron, es parte del grupo de quienes descubrieron que había una persona dentro del icónico robot años después. "De niño nadie lo piensa". Al igual que él, el Guardia Real del Emperador, Luis Almena, comentó que el descubrimiento fue "rarísimo, no me cuadraba, debía ser muy delgado".

A pesar de no poder tomarse fotos con Daniels, quien había pedido que así fuese, la experiencia fue "increíble" para los asistentes. Jonás Aixalá, quien llevó una impresión 3D de la máscara del robot, describió al actor como "majísimo" y que respetaba si el actor no deseaba tomarse fotos. Otro fan, Carlos Apausa, confesó sentirse "impactado" por el encuentro con el actor. Para él "todos los momentos de C-3PO son inolvidables", pero rescató su papel en "El Retorno del Jedi" como el mejor, cuando fue tratado como una divinidad por los famosos Ewoks.

En la estación de Romita Jr., el historietista tubo una reacción distinta ante los cómics que sus seguidores le pidieron que firmase. Actuó avergonzado al ver sus antiguos trabajos, incluyendo la copia original de Iron Man de finales de los setentas que Antonio Callafell le trajo. "Fue con Iron Man en el que se ganó su nombre", agregó Callafell, quien lleva 30 años leyendo su obra. Con una experiencia similar, Artur Baz contó que el trabajo de Romita Jr. "marcó su infancia". Había traído consigo una copia original del primer cómic que leyó, la edición de Spider-Man del 11-S.

Aunque se haya atrasado la charla con Romita Jr. por la cantidad de firmas que tuvo que hacer, su público se mostró emocionado por escuchar al artista. Desde el inicio hizo énfasis en lo importante que era la humildad para él, un valor que su recientemente difunto padre, uno de los historietistas más reconocidos de Marvel, le inculcó desde que empezó a dibujar a los 13. "Soy un realista, mi padre me enseñó que en el mundo siempre habrá alguien mejor, y que en vez de enfadarme por eso, debería motivarme".

Contó sobre sus inicios en la industria y los malos tratos que sufrió al empezar en Marvel. "Todos pensaban que había llegado ahí por mi padre, pero él me dijo que les demuestre lo contrario con mi arte". Narró también cual era su proceso creativo: "Nos daban un nombre y la libertad para diseñar algo espectacular, y sino lo hacíamos, perdíamos el trabajo".

Las risas no faltaron. Su humor, muy similar al de Spider-Man, se hizo notar desde el inicio, haciendo chistes ante las cámaras sobre su nariz dañada por ser un "mal boxeador". Cuando le preguntaron en qué baso su villana, Madame Web, se disculpo por no recordar, rematando con que "era guapo, no listo". Del personaje del que sí recordaba era el de Typhoid Mary, del que confesó haberse basado en su exmujer, causando que el público explotara en risas.