Moriyón y el Principado pactan un intercambiador en El Humedal y dejar un parque en el "solarón"

El debate sobre la idoneidad de crear un intercambiador de autobuses en El Humedal está "superado" y saldrá adelante. Así lo pactaron ayer la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, y el consejero de Fomento, Alejandro Calvo, en una reunión que avaló también trabajar para que el entorno del plan de vías libere la "segunda mayor zona verde" de la ciudad tras Los Pericones, aunque ambas entidades reconocen que "el diseño final" sigue pendiente. La Regidora reivindicó que "ningún proyecto (que plantea el Principado) va a proponer nada malo para Gijón". "Debemos llegar a un acuerdo en todos ellos y luego ya ver posibles matizaciones. Hay un acuerdo básico para todos los proyectos en marcha", defendió, añadiendo que con el intercambiador lo que se plantea es "dar dignidad y comodidad" a los usuarios de transporte público del entorno.

Moriyón aseguró que la reunión celebrada esta mañana en Oviedo fue "de total cortesía". A ella acudieron también el edil de Urbanismo y segundo teniente de Alcaldesa, Jesús Martínez Salvador, y el viceconsejero de Infraestructuras, Jorge García. "Fue una reunión muy intensa para repasar todos los proyectos pendientes y en marcha. El compromiso es que sigamos trabajando en colaboración y tener un calendario de reuniones. Queríamos no entrar en la simplicidad de acuerdo o desacuerdo: hay acuerdo básico en todo", desveló Moriyón. La Regidora despejó así las reticencias de su partido respecto a aspectos como la ubicación de la estación intermodal y la utilidad real del intercambiador.

Calvo, por su parte, señaló que el "debate" sobre este proyecto estaba "resuelto". "Lo hemos aclarado durante meses y lo volvemos a reafirmar: se trata de facilitar el acceso de los usuarios y crear accesos peatonales. No supondrá un cambio de flujos en el transporte público porque es ordenar el flujo de autobuses que ya están funcionando", pronunció. "Los proyectos que impulsamos son para dar servicio a los vecinos, para solucionar problemas, y no para crearlos. Quizás toque hacer más pedagogía y explicarlo", añadió. Moriyón explicó también que espera que el plan "no genere más confusión" y que ambas entidades "darán cuenta" del proyecto cuando esté definido "más al detalle", que tiene pendiente algunos matices relacionados con no generar un impacto estético en el entorno. El consejero, además, espera que la Zalia "arranque por fin" el próximo año tras estar tramitándose ahora "las últimas inversiones".

El plan de vías fue el otro gran tema de una reunión que acordó la necesidad de que ambas entidades sean "cómplices" y muestre unidad ante la Administración nacional. "Es importante que salga adelante por la movilidad de Gijón y de toda Asturias y, a la vez, generar un espacio que mejore la vida de los gijoneses. Tenemos que seguir avanzando, pero por ahora el plan ya supone que en el entorno se vaya a generar la segunda mayor zona verde de la ciudad tras Los Pericones", defendió Calvo. "Estamos convencidos de que lograremos un acuerdo para todos los planes pendientes", aseguró la Regidora.