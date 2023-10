Medalla al Mérito para "Tina", la perra jubilada de la Guardia Civil amadrinada por Eugenia Martínez de Irujo

"Tina", una estrella en Madrid. La perra jubilada de la Guardia Civil residente en Gijón ha recibido la Medalla al Mérito con distintivo blanco. Y lo ha hecho de manos de su "madrina", la duquesa de Montoro, Eugenia Martínez de Irujo, que colabora en el tratamiento de la labradora, aquejada de múltiples problemas de salud en los últimos tiempos. "Estamos que no nos lo creemos", afirmó Pedro García, agente retirado y dueño del can. El animal, de gran olfato para incautar drogas, ha sufrido una rotura de las patas, cáncer de mama y una infección en la columna, entre otras dolencias. "Ella siempre sale adelante. No quiere rendirse y no la vamos a dejar", subrayó García.

Martínez de Irujo lleva unos meses ayudando económicamente a Pedro García y a su hija Ángela para costear los tratamientos de "Tina". Cuando se enteró de que la labradora recibiría este galardón, la Duquesa de Montoro se empeñó en una cosa. "Puso como condición inexcusable ponerle la medalla. Fue muy emotivo", relató García, que tuvo la posibilidad junto a su hija de visitar el Palacio de Liria, residencia oficial de la Casa de Alba. A su vera, "Tina", querida por todos. Al acto de entrega del galardón, enmarcado en los Premios "Merca2", presentados por Susanna Griso, asistieron personalidades como el expresidente del Gobierno, Felipe González; el expresidente de Colombia y Premio Nobel de la Paz, Manuel Santos Calderón; el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, junto a directivos de empresas y actores de la película "Campeones". También estuvo presente la capitana de la Selección Española de Fútbol, Ivana Andrés, y el periodista asturiano José María García. "Tina es la perra más mediática de España", aseguró Susanna Griso. "Es un premio al esfuerzo", señaló Pedro García, agradecido con el apoyo de Ángela, de 18 años, para cuidar de "Tina", conocida en el argot benemérito como "Cocaína". "Sin ella, no hubiese podido sacar a la perra adelante", reivindicó el agente y dueño de "Tina", que no se cansa de conquistar corazones allá por donde pisa.