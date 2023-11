Cocemfe y la UMA urgen un plan de accesibilidad y que El Arbeyal sea una playa adaptada

Más semanas de asistencia al baño en la playa adaptada de poniente, obras de adaptación de vestuarios ya en marcha en el complejo de La Calzada y estudiar la viabilidad de redactar un plan de accesibilidad con compromiso presupuestario durante el resto del mandato y poner en marcha un servicio de bonotaxi para ofrecer descuentos a personas con discapacidad. Estos fueron algunos de los compromisos pactados ayer tras reunirse, por un lado, la Unión de Discapacitados del Principado de Asturias (UMA) con Carmen Moriyón y Cocemfe con la teniente de alcaldesa, Ángela Pumariega. Mónica Oviedo, representante de ambas entidades, agradeció la «empatía» recibida por ambas políticas y explicó que, conscientes de que los presupuestos están ya encaminados, no aspiran a que todas sus reivindicaciones se concreten ya el año que viene, y que lo que buscaban ayer era más bien consensuar una visión de mandato. Mientras, aguardan la publicación formal en el BOPA para inutiliza la ordenanza de movilidad, recuperando así su exención del pago de ORA.

Esa publicación confirmará si la UMA tiene o no margen para exigir el pago retroactivo del coste que esa no exención del pago les ha supuesto hasta ahora. «Por ahora no nos lo hemos planteado porque creemos que no es posible, pero habrá que mirar la letra pequeña cuando se publique», explicó Oviedo, que tiene ya los ojos puestos en nuevos avances. Uno de los más inmediatos, trasladado directamente a Carmen Moriyón, es trabajar en un nuevo convenio bianual para los próximos dos años que blinde una subida presupuestaria para afrontar los gastos de personal del grupo, que se han visto incrementados por las últimas subidas salariales.

Otra petición urgente es trabajar en una ordenanza de accesibilidad. «Ya se trabajó en ella en el anterior mandato y, en principio, falta la memoria económica. Solo pedimos que se acabe cuanto antes, porque la idea es que esa ordenanza cree una oficina de accesibilidad, y eso nos permitiría tener a un profesional en el Ayuntamiento coordinando todos nuestros asuntos», apremió Oviedo, que explicó que, en paralelo a esto, han solicitado crear un plan de accesibilidad que sirva como hoja de ruta durante el mandato para impulsar nuevas mejoras.

En la playa accesible de Poniente, está previsto un aumento a corto plazo del tiempo de prestación del servicio de acompañamiento que ayuda a los bañistas a meterse al agua. Hasta ahora solía iniciarse a mediados de junio y la idea es que se equipare a la época de baños actual, abordando todo junio y los fines de semana de mayo. Mientras, se trabaja también en el diseño de otro punto accesible en El Arbeyal. Por último, la UMA ha solicitado también estudiar la puesta en marcha de un servicio de bonotaxi, como el de Oviedo, que ofrezca descuentos. «Hemos ofrecido a Cocemfe que mantengan un desayuno informativo y de trabajo con el sector turístico gijonés, para que puedan exponerle sus planteamientos y reivindicaciones», añadió, por su parte, Pumariega.