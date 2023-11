Ahúja opta por el presidente local de Cruz Roja para dirigir Emvisa

Ángel Luis Benavente Miranda, actual presidente de la Asamblea Local de Cruz Roja en Gijón y con experiencia en la gestión de una entidad pública de vivienda, ya que fue el director gerente de la Fundación San Martín del Ayuntamiento de Avilés durante los últimos tres años, es la nueva propuesta que para ocupar la gerencia de la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvisa) presenta al consejo de administración su presidenta, la edil popular Ángeles Fernández-Ahúja. Los consejeros han sido convocados a una reunión extraordinaria y urgente este viernes para ratificar el nombramiento del gerente. O no.

Hay que recordar que la propuesta de Benavente llega después de que el consejo tumbara la propuesta inicial de que la gerencia fuera ocupada por María Montes Miguel, responsable anterior de Vipasa. El nombramiento no alcanzó la mayoría necesaria en una tercera votación realizada en un segundo consejo tras la polémica, y anuncio de algunos consejeros de impugnar la decisión en los tribunales, que provocó que en la reunión inicial se votara dos veces. En la primera votación el resultado fue un no al nombramiento y en la segunda, realizada tras esperar a que se incorporara la consejera de Vox, fue positivo.

Fue precisamente el cambio de sentido del voto de esa consejera el movimiento que favoreció en la tercera votación que se confirmara el rechazo del consejo a la candidata. Vox justificó el cambio como resultado de un análisis más en profundidad de la trayectoria de Montes Miguel en Vipasa, pero ese no también visibilizó la nueva situación en la oposición de la formación de ultraderecha tras ser expulsados del gobierno por la alcaldesa, la forista Carmen Moriyón, que despojó de sus cargos a Sara Álvarez Rouco como edil de Festejos aunque no a Oliver Suárez –ahora edil no adscrito al abandonar Vox– como presidente de Divertia.

En medio de este complicado escenario político –tanto a nivel general en el marco municipal como en el concreto de la empresa de vivienda– llega la propuesta de nombramiento de Benavente.

Avilesino del barrio de La Carriona y nacido en 1971, asumió en julio la presidencia de la Asamblea Local de Cruz Roja en Gijón ocupando la vacante que había dejado Constantino Vaquero para dar el salto a la política municipal. De hecho, Vaquero es ahora concejal de Gijón en las filas del grupo socialista. Graduado en Dirección y Administración de Empresas y diplomado en Ciencias Empresariales la trayectoria profesional de Benavente incluye haber entrado a a dirigir en noviembre de 2020 la Oficina de Vivienda del Ayuntamiento de Avilés – que se gestiona a través de la denominada Fundación San Martín– donde ha estado hasta el pasado octubre. Los veinte años anteriores fue gerente de la pyme Contratas y Promociones Gusi.

Esa experiencia previa en la gestión de vivienda pública es uno de los elementos que le colocó en lo más alto en el proceso de selección para Emvisa junto a la candidata María Montes Miguel y que le da la opción de acceder al puesto. El nombramiento urge en el tiempo ya que Emvisa, como el resto de los servicios municipales, tiene que sacar adelante en días su proyecto de presupuesto para el año que viene.

La propuesta de nombramiento de Ángel Benavente va acompañada de una retribución bruta de 52.100 euros anuales y el otorgamiento de poderes, formalizando la revocación de los que tenía la anterior gerente Susana González, que ya está reincorporada a su puesto en la Fundación Siloé.