Quirón impulsa la modificación del PGO para edificar un hospital "de referencia"

El hospital privado que IDCQ Inmuebles Hospitalarios Gijón (Grupo Quirón) promueve en Nuevo Gijón será un complejo "de referencia" que "mejorará la calidad de vida de los vecinos y los actuales servicios asistenciales", supondrá "una fuente importante de actividad económica y de empleo que repercutirá en la creación de puestos de trabajo en la región" y que "contribuirá a potenciar la idea de organización en un esquema de red sanitaria integral y, a su vez, a equilibrar dicha disposición de núcleos sanitarios dentro de la ciudad y su área de influencia". Además, el proyecto tendrá un impacto ambiental nulo salvo por una afectación "mínima" a la actual delimitación de la villa romana de Pumarín, que se solapa por unos metros con parte de una de las fincas a edificar. Estas son, al menos, las principales afirmaciones de la empresa, que acaba de hacer pública su propuesta de modificación del Plan General de Ordenación (PGO) y su evaluación ambiental estratégica. La información estará disponible para posibles alegaciones hasta el día 2 de enero y su tramitación supone el primer gran paso, tras la permuta de fincas con el Ayuntamiento, para hacer realidad el proyecto.

La modificación puntual del PGO, que incluye la evaluación ambiental estratégica ordinaria del proyecto, sale ahora a información pública mediante dos documentos encargados por la empresa promotora. Un informe arquitectónico que avala el cambio de la calificación de las parcelas afectadas por el proyecto –que ocupan una zona verde sin explotar– y el documento inicial estratégico con el mismo objetivo, un informe más amplio encargado a una empresa de ingeniería y en el que ya se repasa el posible impacto ambiental del plan, que según el interesado será casi nulo.

Quirón defiende lo adecuado de un proyecto enmarcado en una zona "en fase de desarrollo y consolidación urbanística carente de dichos servicios sanitarios". Y para sacarlo adelante se precisa modificar el uso de las cuatro fincas que se permutaron a cambio de dos que lindaban con Cabueñes y que se destinarán a la ampliación del hospital público. Así, dos áreas de 13.236 y 2.034 metros cuadrados pasan a tener una calificación dotacional pública a privada y otra de 948,42 metros pasa de tener una dotación pública a calificarse como zona verde y que, junto a un espacio libre colindante, creará un nuevo parque de 6.359 metros cuadrados. Por último, se modifica la ubicación de la cuarta y última área, 1.643 metros de dotación pública, para que se materialice como una franja anexa al vial y rotonda que se proyectaban ya en los planos del PGO. La modificación, que afecta a dos parcelas, "no plantea ningún tipo de incidencia", sostienen los informes.

En cuanto al apartado ambiental, los estudios reflejan que no existen elementos geológicos de relevancia ni suelos contaminados próximos al área de actuación. Tampoco hay ninguna zona inundable que pudiese afectar al proyecto ni ningún tipo de vegetación especial ni especies de fauna protegidas. Así, el único apartado con cierta relevancia es el análisis del impacto al patrimonio cultural. No se ve afectado ningún elemento declarado como bien de interés cultural (BIC), pero sí dos elementos catalogados: el conjunto lítico y la villa romana de Pumarín. Sobre plano, solo este último se sobrepone con un trozo de finca del proyecto. La modificación del PGO, por tanto, afectaría "a un espacio mínimo de la delimitación asociada" a este elemento y, en principio, no implica ningún daño patrimonial. Dentro de esta misma delimitación, de hecho, existen ya varios bloques de viviendas.

Tras este análisis, Quirón avanza para poder construir en NuevoGijón –frente a la calle Sierra del Sueve– un hospital que los responsables proyectaban con unas dimensiones considerables, habilitando 93 habitaciones, cinco plantas asistenciales y tres aparcamientos –dos de ellos soterrados–, en una operación urbanística valorada en unos 55 millones de euros. El grupo empresarial había dado su otro paso adelante el pasado marzo, cuando se rubricó el convenio con el Ayuntamiento que avalaba el intercambio de fincas.