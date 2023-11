Los efectos visuales de la superproducción "Napoleón" que salieron de Asturias

"Es un privilegio, un honor y una suerte". El gijonés Alonso Varela ha sido uno de los componentes claves que ha aportado su grano de arena para construir "Napoleón", la épica película dirigida por Ridley Scott que apunta a ser una de las cintas del año. Como supervisor de efectos digitales, y trabajando en remoto desde Gijón, Alonso Varela transmite su satisfacción por haber podido trabajar en este gran proyecto de Scott, uno de los nombres propios del cine internacional.

"De ‘Napoleón’ diría que tiene ese toque diferenciador de Scott, que cuenta con una línea muy definida en cuanto a efectos visuales y fotografía, mantiene un estilo muy concreto", subraya el especialista.

Alonso Varela ha trabajado en "la recreación de tres secuencias de acción importantes" de la cinta. Lo hizo en una preparación "al sprint": "Han sido meses de trabajos duros e intensos, con escenas de alta complejidad, pero ha merecido la pena", suscribe.

"Ex Machina", "El libro de la Selva" o "Avatar, el sentido del agua" son algunos de los filmes en los que ha participado este gijonés, natural del barrio de Viesques, que tras 15 años como artista emprendió una nueva carrera que le ha llevado a ser supervisor de efectos especiales, y a trabajar ahora con Ridley Scott en una película que se estrenó ayer viernes, y que apunta a ser uno de los éxitos del año. "De Scott destacaría que su fotografía es un productor cerrado, no es que innove, pero es que la fotografía que hace es más fiel a su criterio, lo que lleva a los efectos visuales a que parezca todo vídeo real. Es muy fiel a sus principios, no es que innove es que refuerza su discurso", insiste a modo de explicación de ese elemento distintivo del productor, guionista y director británcio.

Sobre el papel que juegan las creaciones digitales actualmente en la industria del cine Alonso Varela explica: "Ahora la creación de contenido digital y creativo está en constante evolución. Cuando empezaba en esto había 30 segundos o 1 minuto de efectos. Ahora es al revés, de 120 minutos de una película igual solo hay dos sin retocar digitalmente, o sin una pieza integrada. Todo ha evolucionado muchísimo, cada vez se nos pide más, que sea más rápido y mejor. La tecnología evoluciona en paralelo, para ponerla a disposición del talento".

En esa misma línea también reflexiona sobre la inteligencia artificial y lo que puede conllevar para el sector: "Este tipo de herramientas llevamos utilizándolas décadas, pero todo esto es en pro de ayudar al talento, y de poder cubrir esa demanda. Cada vez es más en menos tiempo y de más calidad, hay una evolución constante. Uno de los retos de la industria era hacer dobles digitales; los llevo haciendo 15 años sin que los note la audiencia, igual que crear mundos que parezcan reales o activar la máquina del tiempo, irse para atrás y hacia delante, sin que haya ningún tipo de fisura", describe.