Un presupuesto total de 408,8 millones para generar economía "y no dejar a nadie atrás" en Gijón

Impulsar la capacidad del Ayuntamiento de promover la actividad económica en la ciudad tanto a través de las inversiones municipales como de sus políticas activas de empleo, garantizar recursos a las políticas sociales municipales siguiendo la máxima de "no dejar a nadie atrás", mantener la calidad de los servicios públicos dando cobertura económica a las empresas municipales y hacerlo todo desde una "posición de equilibrio y responsabilidad fiscal" son los ejes del proyecto presupuestario para 2024 con el que se estrena el gobierno de Foro y PP liderado por Carmen Moriyón. Ayer ambos partidos le dieron su aprobación inicial en Junta de Gobierno antes de trasladarlo al resto de los grupos de la Corporación en comisión de Hacienda. El objetivo es que la aprobación final se consiga en el Pleno del 21 de diciembre. El visto bueno de ayer incluye ir a una operación de préstamo de 21.291.670 euros para equilibrar el presupuesto. En ejercicios anteriores este préstamo era de 20 millones.

Moriyón define este presupuesto en la memoria de Alcaldía que lo acompaña como el "más importante paso para ejecutar la acción política que la mayoría de gobierno ha planteado para los próximos cuatro años de mandato". Hay dos cifras de referencia: los 300,5 millones del presupuesto estrictamente municipal – el más alto de la historia, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA– y los 408,8 millones de ese presupuesto consolidado donde también cuentan las previsiones económicas de los tres organismos autónomos –las fundaciones de Cultura y Servicios Sociales y el Patronato Deportivo– y las seis empresas municipales de titularidad 100%. La importancia de las tres grandes empresas del Ayuntamiento es más que notable con un presupuesto de 50,7 millones en Emulsa y de cerca de 38 millones en EMA y Emtusa, respectivamente.

De hecho, aumentar las aportaciones a las entidades municipales justifica que el capítulo de gastos dedicado a las transferencias corrientes del presupuesto del Ayuntamiento se haya disparado a 112,1 millones.

Un 33% más que en el presupuesto de 2022, que es el de referencia al ser el último aprobado en el Ayuntamiento. Hay que recordar que este 2023 arrancó en situación de prórroga presupuestaria. Las transferencias corrientes se llevan el 37% del presupuesto municipal. Un matiz. Sí baja la aportación municipal a la Fundación Municipal de Servicios Sociales porque las ayudas escolares pasan a ser íntegramente gestionadas desde el Ayuntamiento y porque han subido los ingresos que reciben de otras administraciones. Servicios Sociales manejará el año que viene un presupuesto de 28,4 millones frente a los 16,4 de la Fundación de Cultura y Educación y los 17,2 del Patronato Deportivo.

Siguiendo con el presupuesto estrictamente municipal, a gastos de personal se van 74,9 millones y a gastos corrientes 53,5 lo que suponen incrementos de 8,9 y 13,2 millones, respectivamente, que se justifican con una "correcta presupuestación" de las necesidades reales de gasto en la plantilla municipal y la "inestabilidad en los precios al alza" del gas y el suministro eléctrico. En el gasto corriente hay que tener en cuenta también que se suman 6,6 millones que se recibirán de Transición Ecológica para el mantenimiento de la red de saneamiento integral que, se explica en el documento, no se incluían en anteriores presupuestos.

Las operaciones de capital suman 31,1 millones de los que 24,5 son inversiones reales y 6,6 transferencias de capital. Y las operaciones financieras necesitan 24,7 millones. Aquí se incluyen como partidas más importantes la aportación de capital para la reforma del recinto ferial o el dinero del fondo de capital riesgo. A amortización de créditos se van 22,1 millones. El 7,37% del presupuesto.

En total, y sobre las cuentas de 2022, el presupuesto de gasto sube un 21,66%, que se corresponde con 53,5 millones. Y todo esto, ¿cómo se paga? Pues los ingresos por operaciones corrientes suman 264,6 millones, lo que supone un 17,3% más sobre el año 2022. Eso teniendo en cuenta que el actual gobierno fijó una congelación general de los impuestos, tasas y precios públicos. En impuestos directos se calcula recaudar 63,1 millones de IBI urbano, un millón menos que en 2022, y 13 millones de plusvalía, dos millones más. Crece cerca de un millón el IAE y bajan cerca de otro los ingresos por la viñeta. En total 108,1 millones para 2024 frente a los 105,2 de 2022.

La gran subida está en los impuestos indirectos con una previsión de 32,1 millones frente a los 15,2 del 2022. El espectacular incremento se concentra en el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras que pasa de 7,6 a 24,9 millones. Pero, ojo, esa recaudación se vincula a "grandes proyectos que se iniciarán en primera fase durante 2024 ejecutándose uno de ellos por completo" y ya se alerta de que "si la ejecución de esas obras no se alcanzara en un nivel de desarrollo suficiente para obtener esos ingresos, el gobierno municipal adoptaría las medidas necesarias de contención del gasto para que la liquidación del presupuesto no resultara en ningún caso deficitaria". Los proyectos sobre los que se basan ese incremento del ICIO son los planes de descarbonización de Arcelor y la construcción del hospital de Quirón en Nuevo Gijón. A ellos, se dicen en la documentación presupuestaria, se sumarían los beneficios impositivos de "otros proyectos de presupuesto elevado planificados para ser realizados en 2024". Son los proyectos que Foro asegura está negociando la Alcaldesa y pronto se anunciarán.

Para María Mitre, la edil forista responsable de Hacienda, "son unas cuentas diseñadas desde lo técnico que buscan iniciar el cambio para que Gijón vuelva a ser una referencia". Hemos buscado un equilibrio que permita afrontar con garantías los grandes proyectos de ciudad sin por ello descuidar los aspectos del día a día", remató.

Pineda (PSOE): "Es un fraude que sienta sus bases en ingresos que son meras fabulaciones"

"Es un auténtico fraude que sienta sus bases en meras fabulaciones". Esa fue ayer la primera reacción de la socialista Marina Pineda –anterior concejala de Hacienda– al ver la propuesta económica de Foro y PP. A Pineda lo que no le cuadran son los ingresos. Empezando por una subida de 17 millones en el ICIO por los planes de descarbonización de Arcelor y el hospital de Quirón. La socialista no tiene claro que esos proyectos empiecen a generar ingresos para el Ayuntamiento el año que viene, pero lo que más le llama la atención es que tampoco lo tiene claro quien hizo el presupuesto, que ya anuncia que de no conseguirse ese dinero habría que encarar un ajuste en el gasto. "Es un presupuesto que ya nace lastrado por la posible aplicación de un plan de recortes. Ya nos están diciendo que no responde a la realidad", remata Pineda. Tampoco entiende la socialista que se eleven 300.000 euros la recaudación por terrazas hosteleras o en 170.000 por multas de tráfico. Y sobre el destino del dinero: "No refleja ningún proyecto de ciudad. Es decepcionante".