Gijón celebra el aniversario de "Thriller" de Michael Jackson con un multitudinario baile: "Fue un éxito"

Gijón tiene su Acerona, su Tallerón, su Escalerona y desde ahora su "Thrilleron". Y todo gracias a un grupo de unos 70 bailarines, la mayoría de ellos aficionados, que ayer pusieron a bailar a todo el paseo de Begoña al ritmo de los archiconocidos acordes del "Rey del Pop", Michael Jackson, para conmemorar el 40.º aniversario de la emisión del videoclip de su tema "Thriller". El ejército de zombis a la gijonesa estuvo liderado por el cortometrajista y bailarín Robert Taboada, que es uno de los impulsores de esta curiosa idea. Una idea que, aun con la resaca del encendido navideño latente, llenó de color el céntrico paseo de la ciudad y sorprendió a todos los presentes. Y más sorprendidos que se habrían quedado si hubieran de haber sabido que en realidad los bailarines tan solo dieron seis clases para preparar los complejos pasos de Jackson.

"He quedado sobrecogido porque pensé que iba a ser el típico baile al que la gente no le iba a prestar mucha atención y para nada. Ha sido muy guay, todo un éxito", confesó una vez terminada la coreografía el propio Robert Taboada. "Se nota que la gente, tras haber tenido que quedar en casa los últimos días por la lluvia, tenía ganas de salir", añadió. A Taboada se le puede considerar uno de los grandes fans de Jackson. Hace un año, cuando se cumplieron las cuatro décadas de la publicación del álbum de mismo nombre, el gijonés publicó el corto "La que está cayendo", que acumula una buena cantidad de reproducciones en Youtube. "Me contactó Tere Sánchez –exgerente del teatro Jovellanos– para tratar de reunir a la gente del corto de cara a Halloween, pero fue algo que no salió adelante", recuerda. "Eso no se pudo hacer, pero recordaba que el 2 de diciembre se cumplían 40 años desde la emisión del videoclip en la ‘MTV’ en Estados Unidos, que fue un impacto para la época", cuenta.

Se pusieron manos a la obra. Trataron de reunir bailarines y fueron ensayando en el patio del IES de Roces durante los fines de semana. En este centro, por cierto, estudiaba Taboada cuando se estrenó la pieza de Jackson. "Vino gente de todas las edades. Muchos nunca habían bailado y hasta ensayaron por su propia cuenta en casa", añade. Para el gijonés, el videoclip marcó un antes y un después. "Me acuerdo que lo emitieron en Nochevieja en España. La gente no hablaba de otra cosa", recuerda. Ahora, gracias a ellos, y gracias a su "thrilleron", el recuerdo de Michael Jackson sigue vivo.