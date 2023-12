Sindicatos, vecinos y ecologistas cuestionan el proyecto de El Humedal: "No vemos la necesidad"

El proyecto de intercambiador en El Humedal, un espacio de cinco áreas de parada identificadas por colores con 190 metros de marquesinas para esperar el autobús, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, se está topando con el rechazo de sindicatos, el movimiento vecinal, organizaciones ecologistas y colectivos relacionados con la movilidad y el transporte. En sentido contrario se ha pronunciado la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias, que lo ve con buenos ojos. El proyecto contempla destinar en la avenida de La Costa y en el paseo de la Infancia, junto a la Casa Rosada en ambos casos, espacio para que puedan parar al mismo tiempo hasta nueve autocares interurbanos.

En cuanto a las organizaciones sindicales, UGT y CC OO han mostrado sus reticencias respecto a este proyecto que cuenta con fondos europeos. Así, el secretario general de la Unión Comarcal de UGT, Juan José Iglesias, indica que "nosotros no vemos la necesidad de un andén (en El Humedal) cuando a escasos metros va haber una estación intermodal", en referencia a la proyectada en Moreda para trenes y autocares.

Por su parte, el secretario general de la Unión Comarcal de CC OO de Gijón, Víctor Manuel Roza, señaló que "es una vergüenza que nos quieran colocar en el centro de Gijón una estación, con la posibilidad de que no nos hagan la intermodal, que es lo que estamos solicitando". CC OO va a solicitar formalmente al Ayuntamiento de Gijón la convocatoria del Consejo Sectorial de Movilidad "para que informen en los órganos" de este proyecto del intercambiador, ya que el sindicato no sabe a ciencia cierta "qué va a ser", agregando que el proyecto que está trascendiendo no se parece al que en su día planteó el anterior edil de movilidad, Aurelio Martín. La reclamación de una reunión del Consejo Sectorial de Movilidad, que Comisiones Obreras va a hacer formalmente, es algo que también viene demandando la federación vecinal gijonesa.

El portavoz de la Coordinadora Ecologista de Asturias, Fructuoso Pontigo, indicó que "lo que venimos reclamando hace tiempo es una estación intermodal para trenes y autobuses" dejando de una vez de tener una estación provisional de trenes. Por eso califica el intercambiador que se plantea en El Humedal de "chapucilla" y considera que supondrá "malgastar el dinero público, si ahora gastamos un potosí en unas marquesina sabiendo que eso no puede ser una estación de autobuses". Pontigo concluyó respecto a este proyecto que "parece ser que en Gijón gusta la precariedad".

Los vecinos no están por la labor. Especialmente crítica se mostró la presidenta de la Asociación de Vecinos Jovellanos de la zona centro, Maite Martín: "no entiendo lo que se pretende con esto". "Un intercambiador es otra cosa. El intercambiador tiene por función principal garantizar una correspondencia fluida entre los distintos modos de transporte conectados y aquí solamente hay un único medio de transporte que es el autobús. Es una estación de autobuses en plena calle cuando lo que necesita Gijón es una estación de autobuses en condiciones. Esto va a generar más ruido, humo y contaminación mientras esperamos saber qué va a pasar con la futura estación de tren, estación de autobuses, metrotrén... Todo lo demás son parches que nos cuestan mucho dinero en proyectos y obras que en unos casos no se realizan y en otros se desmantelan al poco tiempo", señala.

Una postura que respalda la Federación de Asociaciones de Vecinos de Gijón, cuyo presidente, Manuel Cañete insistió ayer en reclamar que se convoque un Consejo de Movilidad de Gijón para analizar el asunto y recordó respecto al partido al que pertenece la Alcaldesa que "Foro en la oposición tenía un planteamiento bastante claro sobre este proyecto y coincidía con nuestra opinión al respecto No se entiende este proyecto en el centro de la ciudad cuando lo prioritario sería sacar el Alsa y otras líneas interurbanas de la ciudad y diseñar todo ese espacio como un gran recibidor peatonal y pacificado que se una a lo que previsiblemente será un gran parque en el ‘solarón’".

Cañete considera que toda la intermodalidad debe centrarse en la futura estación intermodal de Gijón, en lugar de un proyecto para "ocupar suelo público en las aceras y llevar más contaminación ya ruido al centro de la ciudad".

Arbolado

Cañete también cuestionó el tipo de intercambiador que se plantea, que "no es más que una sucesión de muchos metros lineales de techumbres que se hacen a consta de quitar espacio en las aceras, al ciudadano, y seguramente se lleve por delante terrazas y arbolado. La FAV mantendrá el lunes contactos con las asociaciones vecinales más próximas, al tiempo que pide a Foro que en este asunto "sea igual de contundente en su posición y compromiso como lo hizo con la Pirólisis, por ejemplo".

No todos ven en la ciudad con malos ojos el intercambiador proyectado en El Humedal por el Principado. Así, Sara Menéndez, presidenta de la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias, señala que "cualquier medida que favorezca la movilidad en transporte público –porque así hacemos una sociedad más sostenible por el menor uso del vehículo privado– y que dé facilidad para los desplazamientos de las personas de dentro y de fuera del Principado siempre será bienvenida. En cuanto a la estética de la solución que se plantea, Menéndez indica que desde la Unión de Comerciantes "confiamos en el control por parte de los servicios técnicos municipales para que sea acorde con la zona".

Desde otras entidades empresariales, como la Cámara de Comercio de Gijón, prefirieron no pronunciarse por el momento sobre el proyecto.