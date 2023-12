Los empresarios del transporte piden que la electrificación de la Zalia entre en las cuentas regionales

El presidente de la patronal del transporte por carretera, Ovidio de la Roza, echa en falta que haya fondos en el proyecto presupuestario del Principado para 2024, para completar el desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (Zalia). La primera fase de la Zalia está pendiente de la construcción de una subestación eléctrica y la infraestructura para dar este servicio a las parcelas, para que sea posible que se asienten empresas en ese suelo de San Andrés de los Tacones. A futuro, la mancha industrial también necesita que se construya su área intermodal, incluyendo una estación ferroviaria que requerirá de una inversión del orden de 85 millones de euros, para lo que el Principado espera conseguir fondos europeos. En cuanto a la subestación eléctrica, una inversión de unos 15 millones, el Principado lleva tiempo tratando con Sepi Desarrollos Empresariales (Sepides) para que la costee, estando pendiente la presentación de un estudio de viabilidad a Sepides para que esta sociedad analice las posibles vías de colaboración con el proyecto de Zalia. Tras la apertura de la Variante de Pajares, el gobierno autonómico quiere acelerar los contactos con Madrid para tratar de completar el desarrollo de la Zalia.

Por su parte, desde Asetra se pide que "se trabaje un plan de viabilidad con un calendario concreto" y en ese sentido echa en falta que no haya ningún compromiso en los próximos presupuestos autonómicos con la Zalia. "Lo que no está en los presupuestos no deja de ser un brindis al sol", señala Ovidio de la Roza.

El respaldo de Asetra al proyecto de la Zalia es total, como demuestra que adquiriera una parcela de 4.500 metros cuadrados en la zona logística en cuanto se puso en marcha el proyecto, y de eso hace ya lustros. Hoy por hoy esa es la única parcela que se ha vendido de la primera fase, en la que se han urbanizado 1,07 millones de metros cuadrados, de los que 707.634 suman la superficie neta para las 61 parcelas de esa primera fase. Pero no solo Asetra apuesta por la Zalia; en el Foro del Transporte Intermodal que se celebró en noviembre en la Feria de Muestras, empresarios y transportistas coincidieron en considerar "indispensable" desarrollar ya la Zalia.

En los presupuestos autonómicos no hay partida prevista para la Zalia, pero sí los 200.000 euros del último pago del acceso por carretera entre la Zalia y la AS-19 a la altura de la Peñona, donde enlazará con los futuros viales de conexión con El Musel. La construcción de esa carretera autonómica, ya en servicio, era uno de los factores para desatascar la venta de parcelas. El acceso a la energía eléctrica de las mismas es el otro. En el primer semestre del próximo año se cuenta desde el Principado conque Sepides se encargue de comercializar el suelo de la Zalia, además de contribuir a solucionar el problema eléctrico.

Mientras tanto, desde Asetra se advierte de que "la competencia sigue aumentando", en referencia a que Cantabria ya ha iniciado las obras de la zona logística del puerto de Santander, en Llano de la Pasiega (Piélagos), para la que Adif adjudicó en marzo de 2022 la redacción de un estudio de implantación de una terminal intermodal ferroviaria para analizar la demanda, viabilidad, diseño funcional y plan de negocio para determinar la posible implantación de la terminal intermodal ferroviaria en La Pasiega y su conexión a la red ferroviaria de interés general.

La construcción de esta estación intermodal en su zona logística es una de las principales reivindicaciones del gobierno cántabro ante el central, del que esperan que se haga cargo de la construcción de esa estación intermodal.

En el caso de la Zalia, que ya ha costado unos 120 millones de euros a las arcas públicas –la mayor parte desembolsados por el Principado– obtener los 85 necesarios para la construcción de su área intermodal será clave para que la Zalia desarrolle todo su potencial como verdadera zona logística y no se quede en un mero polígono industrial.

El Principado está tratando con Transportes sobre la financiación de ese proyecto con fondos next generation de la UE. Además, la Comisión Europea está abierta a que Zalia se incorpore como nodo de la red troncal de infraestructuras de transporte de la UE, lo que abriría la puerta a la obtención de subvenciones.

Dotar a la Zalia de una estación intermodal es uno de los principales objetivos del Principado tras la puesta en servicio de la Variante de Pajares. Esta última no solo acorta los tiempos para los viajeros que usen el tren, sino que también abarata los costes del transporte ferroviario de mercancías. De esto último ya se pueden aprovechar las empresas asturianas que cuentan con terminales ferroviarias en sus propias factorías o las del otro lado de la cordillera que pueden cargar convoyes completos en los puertos de Gijón o de Avilés. Dotar a la Zalia de una estación y área logística facilitaría que las empresas asturianas que no disponen de ramales a fábrica puedan acceder al transporte ferroviario de forma eficiente.