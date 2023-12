El Sanatorio Marítimo "conservará su acceso principal", promete Carmen Moriyón

Buscar una solución para preservar la accesibilidad de la entrada principal del Sanatorio Marítimo. Ese es el compromiso que adquirió ayer la Alcaldesa, la forista Carmen Moriyón, durante su visita a las instalaciones del centro. Una respuesta ante la "preocupación", como confesó su gerente, Marcos Alonso, en torno a la remodelación del entorno, a través de un desarrollo urbanístico que ha arrancado con el inicio de las obras parciales de la urbanización junto al Rick’s.

A lo que se refiere su gerente es que el Plan General de Ordenación contempla la supresión del acceso rodado por la avenida José García Bernardo. Ahí se ubica la entrada principal. "Aquí hay personas con discapacidad intelectual, pero también con otras discapacidades físicas. La zona de residencia queremos que esté libre no solo de contaminación, coches y ruidos, pero también que no se vea afectado el espacio para ellos por la restricción al tráfico", razonó Alonso. En respuesta, la Alcaldesa aseguró que la reordenación, "muy bien acogida por la ciudadanía", no debe "pasar por la anulación de la entrada principal a la institución". "No podemos condenarles a la puerta de atrás", remató.

Moriyón adelantó que el área de Urbanismo estudiará una solución, como puede ser una restricción del tráfico con acceso a usuarios, teniendo en cuenta a los residentes de la urbanización de El Rinconín. Sería una fórmula que conjugue "todas las necesidades y sensibilidades" en torno a la futura "playa verde", aún sin definir su ejecución.

Al comienzo parcial de la construcción de dos de los cuatro bloques de la firma Avintia, envueltas en un conflicto entre propietarios, le precedió la urbanización de suelo público del ámbito de actuación. Concretamente, la de la nueva glorieta en la carretera de La Providencia y el vial para el futuro área residencial. Precisamente, han sido confeccionados para suprimir a largo plazo el tráfico por José García Bernardo. Un trazado vial pendiente, eso sí, a otro desarrollo estancado como el de la Ería del Piles para poder entroncar con el Tostaderu. Ahora toca buscar una alternativa, descartado el vial colindante entre la urbanización del Rinconín y el Sanatorio.

La cuestión se abordó en el marco de la visita institucional al centro. La Alcaldesa conoció el funcionamiento de día de un equipamiento que acaba de inaugurar un nuevo módulo de servicio en planta baja, equipamientos deportivos y una rampa accesible. Ahora están a la espera de las licencias para abordar crear una cocina y comedor "más amplio y multifuncional", detalló Alonso. Esperan que puedan arrancar en el último trimestre del próximo año.