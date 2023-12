El Ministerio defiende que la Zalia es, de facto, parte de la red troncal europea

La Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (Zalia) ya es, de facto, parte de la red troncal europea de infraestructuras de transportes, aunque no aparezca una referencia explícita a la zona logística en el reglamento comunitario sobre las redes transeuropeas de transporte. Así se asegura desde el Ministerio de Transportes, desde donde se señala que "todos los puertos de la red básica europea tienen derecho a tener asociada una terminal multimodal y el Puerto de Gijón tiene asociada la terminal de la Zalia. Así, el hecho de que la Zalia no aparezca explícitamente en el reglamento no significa que no forme parte de la red básica ya que forma parte de la misma implícitamente como terminal del entorno del Puerto de Gijón y recibe financiación de los fondos CEF sin problema".

La Comisión Europea había mostrado su disposición a que la Zalia se integrara en la red troncal y desde el Principado se había planteado a Madrid que hiciera esa solicitud a la UE. Algo que, a la vista de la respuesta del Ministerio, no es preciso para que aspire a fondos del mecanismo conectar Europa (CEF). No es esa, sin embargo, la idea del Principado, sino que lo que se está planteando desde la Consejería de Fomento es que la Zalia acceda a fondos de resiliencia para el proyecto Interzalia, que, en el caso de obtenerse, serían considerablemente más cuantiosos que los CEF para una obra, con la relativa a la estación y el área intermodal de la Zalia, que se estima que tendrá un coste de unos 85 millones de euros. Además de su estación intermodal, la Zalia también precisa acometer otra inversión de unos 15 millones de euros para contar con una subestación eléctrica y extender la red de suministro de energía a las parcelas. El Principado está negociando con Sepides su apoyo al proyecto en este aspecto, así como también el que se haga cargo de la comercialización de las parcelas, que comenzaría en el primer semestre de 2024, de cumplirse las expectativas.