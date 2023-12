Una anticipada lotería de Navidad para reivindicar "una sanidad pública digna"

Villancicos y un anticipado sorteo de Navidad para reivindicar "una sanidad pública digna". Con ingenio e ironía plasmados en esta particular iniciativa, la plataforma "Asturies pola Sanidá Pública" celebró ayer en el paseo de Begoña una concentración en la que participaron cerca de medio centenar de personas. "Los problemas con las listas de espera son importantes y la llegada de centros privados no son la solución. Hay que mejorar la organización y reforzar las plantillas", señaló ayer Ana García, enfermera jubilada y una de las organizadoras de esta protesta.

El simulacro de la lotería de Navidad arrancó con la pedrea. La cantaron Elena Pérez, enfermera en el Hospital de Cabueñes, y María José Navarro, técnica de laboratorio, junto al también enfermero Javier Santamaría, disfrazado de bola. "Cantamos lo que valen aquello que tenemos y que no nos puede faltar", justificaron. Desde los 183 euros que cuesta un cuarto de hora en el quirófano hasta 1.059 de un traslado de UVI Móvil, entre otros. También enumeraron las listas de espera y confeccionaron clásicos villancicos cantados a viva voz con letras cambiadas por la causa. Desde "El tamborilero" hasta "Los peces en el río" y "La Marimorena". "Las esperas aumentando, pa operarte ten paciencia" o "Ande, ande, ande. Nuestra sanidad, la queremos pública y de calidad" fueron algunos de los versos que sonaron. "Hay que revertir los recortes y avanzar. Hay que aliviar los problemas de la sanidad pública destinándole más medios, no otorgándoselos a la privada", criticó Marco Antuña, miembro del sindicato CSI. Su particular Gordo de la lotería sería la derogación de la ley 15/97, la norma "que permitió desviar ese dinero".