Ana González se queda en el Ayuntamiento

–Me veo bien, la verdad. La foto para hacer el retrato la elegí yo y como me quiero bastante ya busqué una en la que saliese favorecida. O por lo menos curiosa, una señora curiosa.

Una "señora curiosa". Así se vio en su retrato oficial la que, hasta hace medio año, fuera alcaldesa de Gijón. La socialista Ana González volvió ayer a cruzar las puertas de la Casa Consistorial y entrar en el despacho de Alcaldía. Esta vez como invitada de la forista Carmen Moriyón y para descubrir el retrato que la incorpora a la pinacoteca de alcaldes y alcaldesas de la democracia que se inauguró durante su mandato.

Junto a las imágenes de Moriyón y González están las de Paz Fernández Felgueroso, Vicente Álvarez Areces y José Manuel Palacio. La primera de las alcaldesas estuvo ayer en el acto, igual que Soledad Saavedra, viuda de Areces, y Armando Nosti, representante de la familia y amigos de Palacio. Todos posaron ante los retratos de los cinco regidores. "Esto es como el anuncio, juntos brillamos más", bromeó Moriyón.

Fue un acto emotivo. "Cómo no voy a emocionarme al volver. Aquí vivimos cosas muy intensas y momentos muy complicados", recordó González. Y un acto lleno de confesiones. "Como ya puedo contar lo que me de la gana os cuento que esta idea no fue mía, fue de mi equipo más cercano. Éramos un un poco ratucas, así que miramos que hacer que fuera barato", explicó entre risas la exalcaldesa. La solución la encontraron en el Senado, "donde se coge una foto y sale como si fuera un cuadro. Pues eso, como si fuéramos". La anécdota la escucharon concejales de los actuales grupos municipales de PSOE, PP, Foro e IU pero también antiguos miembros del grupo socialista, como Carmen Saras y Salomé Díaz Toral, y ese equipo más cercano que conformaron Leticia Quintanal y Celso Ordiales.

La ronda de confesiones la había empezado Carmen Moriyón al recordar cómo le había descolocado la llamada que ella había recibido en 2021 de Ana González para ir a descubrir su retrato. "No fui capaz de verlo pero luego comprendí lo que significaba. No es un retrato a la persona, es a la institución y como representantes de la ciudadanía", explicó la forista en un intervención pública. "Este es un homenaje a la democracia. No nos damos cuenta de lo importante que es vivir en una ciudad demócrata, en un país demócrata, y más en estos tiempos tan convulsos", remató la socialista.

Por eso González, al preguntársele como veía al actual gobierno, antepuso a la crítica "la defensa de la legitimidad de todos los gobiernos democráticos. Aunque tengamos modelos distintos eso es lo que hay que defender". Modelos y miradas distintas de ver, por ejemplo, el plan del intercambiador. "Yo solo digo que hay que ordenar un nudo de comunicación vital y que el otro día fui a coger el autobús, llovía y unos nos apiñamos bajo la marquesina y otros se quedaron fuera mojándose", concretó. Vista las fechas, el mensaje final de Ana González fue un "que el año que viene os sea bueno y podáis definir lo bueno que es".